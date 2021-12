Lydia Bosch arrasa en 'Tu cara me suena' como Marilyn Manson: el público y el jurado coinciden en hacerla ganadora

El nuevo sistema de votación de Tu cara me suena recibe a menudo críticas por la disparidad que se da entre la opinión profesional, es decir, la del jurado, y la del público. Sin embargo, este viernes 17 de diciembre, alguien consiguió que hubiera unanimidad entre ambos: Lydia Bosch.

La actriz, que hasta la fecha no había ganado ninguna gala del concurso, lo hizo con una impactante caracterización como Marilyn Manson que se ganó el sobresaliente de los jueces (Chenoa, Lolita, Carlos Latre y Àngel Llàcer) y del público.

"Estoy muy emocionado porque nos has enseñado una parte de ti que no había enseñado. Te has dejado ir. Tienes mi 12", dijo Llàcer. La intérprete expresó, emocionada, que con pasión se puede lograr todo. Además, desveló que los 3.000 euros del premio irían a parar a Sonrisas de Bombay, una asociación que lucha contra la pobreza y el trato de las personas en la India y en otros sitios de Asia.

Bosch cantó la icónica Sweet Dreams que se impuso al resto de concursantes. La semana pasada el ganador fue Rasel gracias a su imitación de J Balvin con el tema In da getto. En esta ocasión, sin embargo, este interpretó a Juan Luis Guerra.

La encargada de abrir el telón fue María Peláe, que ha arrancó con Ábranse perras de Gloria Trevi. Los Morancos cantaron La cartita sorprendiendo a todos, Agoney contó con su amigo Kelly para dar vida a Bruno Mars y Anderson Paak con Leave the door open.

David Fernández se alejó se su comicidad habitual para rendir homenaje al recientemente fallecido Franco Battiato con Centro de gravedad permanente. Nia Correia interpretó junto a Nyno Vargas Adrenalina de Jennifer López y Ricky Martin.

Eva Soriano se pasó a la copla e interpretó a Isabel Pantoja en Yo soy esa. Loles León, por su parte, formó parte de la Orquesta Mondragón en el papel de Javier Gurruchaga.