La 'app' municipal para acompañar a los mayores al súper o a pasear por Madrid: "Antes pasaba días sin salir de casa"

A Serafín le encanta pasear. Desde que era joven. Pero su ceguera le impide hacerlo solo. Su hija le atiende en casa, pero entre el trabajo y los hijos no encuentra tiempo para acompañar a su padre en horas decentes. Serafín, a sus 75 años de edad, ha llegado a estar "mucho tiempo" haciendo vida en el salón. No tenía a nadie que pudiera ayudarle. "He llegado a estar hasta cuatro días sin salir de casa y me pongo triste, digo: 'jo', ha pasado otro día más y no he hecho nada". Lo cuenta precisamente paseando; agarrado del brazo de Juan Carlos, uno de los voluntarios que desde hace poco menos de un mes le acompaña siempre que lo solicita. "Habré dado 10 paseos en 15 días".

Esta tabla de salvación le llegó a principios de año, en forma de sobre. Su hija abrió la carta que enviaba el Ayuntamiento de Madrid para informales de la nueva iniciativa 'Madrid te acompaña'. Una aplicación móvil realizada por Microsoft y el IAM, en la que cualquier madrileño mayor de 65 años puede solicitar la compañía de una persona de la red municipal 'Voluntarios por Madrid' para ir al médico, a realizar compras, a dar un paseo, ir al cine, o al teatro o a cualquier otra actividad lúdica, a realizar gestiones administrativas, acompañamiento en hospitales, acompañamiento para sacar las mascotas…

Serafín se agarra del brazo de Juan Carlos y cruzan la calle. Jorge París

Desde entonces, Serafín ha quedado tres veces con Juan Carlos, y otras tantas con Jenny, Piedad, Carlos... "Se portan muy bien conmigo, charlamos de todo y se me pasa el rato volando. Me da igual el tipo de persona que sea, sé adaptarme a cualquiera". Este es el objetivo que persigue la iniciativa solidaria. "Se trata de que amplíen el rango de personas que conocen y el mayor no sea quien seleccione siempre al mismo", explica el área de Familias e Igualdad Social. Por eso la app no permite elegir al voluntario, sino seleccionar una hora, actividad y ubicación para que este sea quien acepte si está disponible.

En todo caso, Juan Carlos siempre que ve una solicitud de Serafín, repite la experiencia. "Con él ya tengo feeling. Al principio era más distante, pero ahora es un paseo entre amigos". Este joven de 32 años, cada vez que tiene un hueco libre, "en lugar de estar sentado en casa es mejor echar un cable". Por ejemplo, con las bolsas de la compra. "Me agachaba a coger la fruta y con las bolsas porque no puede coger peso". También acompañó a otra mujer al teatro y a un señor, a una cita médica. "La mayoría son personas autónomas, lo más que me piden es agarrarse por miedo a caerse", cuenta.

Parecida a la experiencia de Javier, también voluntario desde que se abrió la aplicación en diciembre. "Lo bonito de este proceso es que no hay que hacer las cosas por ellos sino con ellos. Que sepan que estamos con ellos y conocerlos, que no se sientan solos". En su caso, no filtra por ubicación, sino por la urgencia de la solicitud. "Tengo coche, así que si veo que va a vencer me desplazo donde sea", dice este vecino de Rivas.

Javier muestra la aplicación móvil. Cedida.

Para Javier, la clave de esta aplicación es la seguridad y el aprendizaje de los veteranos. "Nunca vamos a las casas, siempre quedamos en la dirección nos dan, y vamos con carnet y chaleco para identificarnos". Por otro lado, todos ellos tienen historias "muy interesantes" que aportar. "Joaquín me contó en un paseo cómo se compone un soneto porque fue músico, y otra mujer, durante la compra, me enseño cómo se debe limpiar la vitrocerámica y yo le compartí mi receta de champiñones".

Con estos ejemplos Javier, al igual que Juan Carlos, animan a todos a que se apunten como voluntarios, dado que por el momento solo hay 400 para los 5.000 usuarios que solicitan compañía. "Es necesario estar en contacto con personas que parecen estar más abandonadas, algún día nos tocará a nosotros", dice el segundo. Mientras que Javier cuenta cómo le hizo clic la cabeza cuando supo que muchos mayores fallecieron en soledad durante la pandemia. "Por eso me metí en el voluntariado, para hacer algo con las horas que desperdicio".

Voluntarios evaluados y formados

Todos los voluntarios que participan de esta iniciativa están evaluados y aprobados por el Ayuntamiento. La red 'Voluntarios por Madrid' se encarga de evaluar a cada uno de ellos. "Valoran su implicación en otras actividades y si tienen un perfil positivo. Después se les evalúa y se les forma", explica el área de Familias. Tras pasar por todos los filtros de psicólogos y trabajadores sociales, firman un acuerdo, una garantía de que tienen obligaciones con el proyecto. Además, el Ayuntamiento conoce en todo momento qué voluntario está cuidando a las personas, dado que las quedadas son siempre por la aplicación.

"Cualquier persona mayor que, a través de la aplicación, solicite la compañía de un voluntario, tendrá la garantía de que se trata de una persona formada, que ha sido entrevistada y es apta para lo que quiere hacer", apunta el delegado del área Pepe Aniorte, quien cree que 'Madrid te Acompaña' es "mucho más" que una aplicación. "Es un programa de acompañamiento con, por y para las personas mayores de Madrid con la máxima garantía y seguridad que ofrece Voluntarios por Madrid".