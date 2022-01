Las fotografías en las que Iñaki Urdangarin aparece paseando de la mano de su compañera de trabajo Ainhoa Armentia han disparado todas las alarmas en lo que respecta a las noticias de la casa real. Pese a que se desconocía quién había tomado las instantáneas de la discordia, Israel López ha afirmado en El programa de Ana Rosa que había conseguido hablar con el fotógrafo que las hizo.

Se trata de un hombre que tiene como afición tomar fotografías y que, ese día, se trasladó a Bidart para capturas algunas escenas paisajísticas de la playa, el municipio y el puerto. "Es un buen aficionado a la fotografía. Es francés, joven y habla perfectamente español", ha detallado López en el Club Social del matinal.

"Cuando se encuentra de cara a estas dos personas, en un principio, no sabía que lo que estaba viendo era, realmente, a Iñaki Urdangarin con otra persona. Pensaba que era algún miembro de su familia con el que iba paseando. En ese instante, decide hacer las fotografías de una forma discreta para no ser visto en ningún momento", ha detallado el periodista.

Sin embargo, el exduque de Palma y su acompañante se percatan de que están siendo fotografiados y, según el fotógrafo, lejos de salir corriendo o de ocultarse, optan por continuar su paseo, aunque cesan los comportamientos cariñosos y se sueltan las manos. En ese momento, el fotógrafo, según Israel López, es consciente de que la persona que está junto a Urdangarin no es un miembro de su familia.

"A esta persona le queman las fotos en la mano, por lo que decide trasladarse a Madrid y es donde intenta entrar en contacto con los diferentes medios de comunicación que podrían estar interesados en hacerse con estas fotografías. A través de diferentes contactos, consigue llegar a un grupo de comunicación español importante que tiene diferentes cabeceras de prensa escrita, nacional y local. Las personas que ven las fotografías le preguntan que cuánto quiere por esas imágenes. Él responde que quiere 50.000 euros, pero el medio decide que no se va a hacer con ellas porque piensan que es una cifra elevada", ha apuntado el colaborador.

Desde ese momento, el fotógrafo se pone en contacto con otros medios de comunicación hasta llegar a la revista Lecturas, que se hacen con las imágenes por una cifra "bastante inferior". "En todo momento, esta persona ha tomado medidas. A las personas que habían podido ver las fotos, siempre les solicitaba que firmasen un contrato de confidencialidad" para evitar que se las robasen, ha apuntado el periodista.

"No es un fotógrafo profesional, no le estaba haciendo un seguimiento a Urdangarin, no estaba pactado... Todo lo que se ha dicho es incierto. Esta persona estaba en el lugar oportuno a la hora idónea", ha sentenciado Israel López.