A pesar de ser una estrella internacional, se podría decir que Will Smith ha ido casi más veces a El hormiguero que alguien tan patrio como Miguel Ángel Revilla. Y es que la amistad de Pablo Motos con el actor de Hollywood es vox populi, y en muchas ocasiones él ha estrenado la temporada.

Este jueves, el intérprete volvió al programa para presentar Will, libro autobiográfico que lanzó el pasado mes de noviembre. Aunque, en realidad, no acudió en persona al plató, sino que intervino por videollamada, lo cual generó ciertas críticas entre los espectadores, que se quedaron decepcionados porque el programa no avisó de que sería por Zoom.

Will Smith habló sobre algunas de las partes más comentadas de su obra, como el maltrato de su padre hacia su madre y el episodio en el que incluso él pensó en acabar con la vida de su padre por todo lo que hizo. "Mi padre maltrataba a mi madre, pero era uno de los mejores hombres que he conocido", comentó, sin embargo.

Pero, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, la complicidad entre Pablo Motos y el invitado seguía intacta y fue palpable. Y, por si cabía alguna duda de la buena relación que tenían y mantienen, el presentador mostró el momento que vivieron cuando se apagaron las cámaras.

"Esto es lo que ha ocurrido durante la publicidad con Will Smith", escribió Motos en su cuenta de Instagram junto a un vídeo en el que se les veía hablando cuando no estaban en directo.

"Te quiero mucho, Will, te quiero mucho", le dice al principio el presentador. Ante esto, la estrella de Hollywood empezó a mandarle besos con la mano y se animó a contestarle en español: "¡Mi hermano de otra madre!".