El publicista que 'salvó' a Elton John: así es David Furnish, la pareja del cantante desde hace casi 30 años

Esa persona. Elton John, a sus 74 años, sabe desde hace mucho que David Furnish es esa persona: aquella que, una vez conoces, descubres que el mundo se podía mirar de otra manera, que había una última pieza del puzle vital, una certeza de que procedemos de las estrellas. Una relación que se ha sustentado desde años en los que la homosexualidad aún era vista con recelo -incluso cuando se pertenecía a las clases altas- hasta la actualidad, en la que han formado toda una familia con sus dos hijos -ambos nacidos mediante el pago de sendos vientres de alquiler-.

Pero para saber quién es Furnish hay que remontarse a su nacimiento, el 25 de octubre de 1962 (tiene 59 años) en Toronto, Canadá. Porque ya desde entonces, y a pesar de tener otros dos hermanos, John y Peter (él es el mediano), no pasó ninguna penuria económica: su padre era uno de los directores de BMS, la Bristol Myers Squibb, una compañía multinacional farmacéutica que aparece año tras año entre las empresas más ricas y lucrativas del mundo.

Tras graduarse en el Sir John A. Macdonald Collegiate Institute, recibió, con honores, un Bachelor of Arts en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Richard Ivey de la Universidad de Western Ontario. Tras ello entró a formar parte de la plantilla de una de las agencias de publicidad más famosas de todo el planeta: Ogilvy & Mather, que le destinó a su sede de Londres. Después de algo más de una década, en 1993, conocería al hombre de su vida.

Por aquel entonces, el artista responsable de éxitos como I'm still standing, Your song o Sorry seems to be the hardest word se había divorciado de su primera esposa, Renate Blauel, declarándose abiertamente homosexual, aunque el revuelo causado, así como la presión mediática y ciertos vicios adquiridos seguían minando su salud, que deterioraba a pasos agigantados con el consumo de alcohol y drogas.

Sin embargo, Elton John consiguió superar sus adicciones en una época de altibajos emocionales. Como en 1993 prefería Londres a sus casas en Estados Unidos, fue en la capital británica donde habló con un amigo de rehacer su vida social y conocer a gente nueva. En octubre se producía el flechazo.

"Me sentí atraído por David desde el primer minuto. Era un hombre independiente: supe que era esa persona porque no me tenía miedo", confesó el cantante en una entrevista. Fue inmediato que ambos conectasen de tal forma que se dejaban ver por photocalls y eventos en los que Furnish y John eran el alma de la fiesta sin que ello supusiese una recaída del artista en sus antiguos malos hábitos.

El nuevo estilo de vida de la pareja hizo que David Furnish dejase su puesto de publicista y fundó, en 1996 y junto a su pareja, Rocket Pictures, convirtiéndose así en productor de cine, normalmente de aquellas películas en cuya trama o banda sonora tiene la música de Elton John especial relevancia, como la animada Gnomeo y Julieta, la versión musical para teatro de Billy Elliot o, claro, el biopic de su ahora esposo, Rocketman, todo un éxito de crítica con la que su marido ganó el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Canción Original por el tema I'm Gonna Love Me Again (en español, Voy a quererme de nuevo).

Asimismo, Furnish se convirtió en miembro de la directiva de la Elton John AIDS Foundation, una organización creada en 1992 por el cantante para apoyar programas innovadores de prevención del VIH, así como la educación, atención directa y servicios de apoyo para personas con sida. Ya ha logrado recaudar cerca de 400 millones en todo el mundo, labores que fue combinando con ser editor colaborador de la revista Tatler (hasta 2005) y también como columnista de Interview y GQ, ocupaciones ambas que ya no realiza.

Lo curioso del matrimonio es que se han casado dos veces. La primera sucedió en 2005, después de que Elton John hincara la rodilla ante Furnish en mayo de aquel mismo año en una cena con amigos y familiares en una de sus casas en Old Windsor. El 21 de diciembre, en la ciudad de Windsor, en el condado de Berkshire, tenía lugar la unión civil, pues este mismo era el primer día en que las uniones civiles entre personas homosexuales podían realizarse en Inglaterra.

Ese mismo día y ese mismo lugar, nueve años después, en 2014, fueron los elegidos para reconvertir su unión civil en matrimonio, una vez que este se legalizó aquel marzo en Inglaterra y Gales. Entre medias habían llegado mediante vientre de alquiler sus dos hijos: Zachary Jackson Levon, nacido el día de Navidad de 2010 en California, y Elijah Joseph Daniel, que vino al mundo el 11 de enero de 2013.

Que utilizaran sus privilegios para tener a sus hijos por vientre de alquiler es una decisión que ha sido muy criticada por sus seguidores, puesto que lo han abanderado como una lucha por el colectivo LGTB cuando el colectivo se ha posicionado claramente en contra de esta práctica por estar más ligada a la clase social que a la orientación sexual o la cuestión de género.

Sea como fuere, hay que decir que Elton John y David Furnish intentaron adoptar antes que nada: fue en 2009, cuando visitaron un orfanato para niños y niñas con VIH en Ucrania. Allí decidieron adoptar a un niño de 14 meses llamada Lev. Sin embargo, dado que no estaban casados, que en aquella época no estaba reconocido su matrimonio (solo su unión civil) y que en Ucrania las parejas homosexuales no tienen permitido adoptar, no pudieron llevar a cabo la operación. En 2018 se reencontraron. La pareja ha seguido manteniendo en la distancia al ahora joven y a su hermano.