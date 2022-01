Marta Peñate confirma que acudirá a una clínica para ser madre con Tony Spina: "Ojalá fuera natural, pero la vida es así"

Instagram no es el único canal por el que Marta Peñate se comunica con sus seguidores. En su canal de Mtmad acostumbra a mostrar su vida al natural y, de hecho, no tuvo reparos el pasado mes de septiembre en revelar que tiene problemas en el útero. Sin embargo, esto no le ha quitado la idea de ser madre con su futuro marido, Tony Spina.

La exparticipante de La isla de las tentaciones contó que tiene útero bicorne, anomalía que se manifiesta con una bifurcación de la parte superior del útero. Por ello, de forma natural no podría quedarse embarazada.

"A mí me encantaría ser madre, tengo muchísima ilusión", ha confesado en su último vídeo. "No me había pasado con otras parejas, pero con Tony se me encendió la luz. No es que sea un capricho, pero se me antojó ser madre".

"Yo tengo todo tipo de problemas en el útero, y eso me lo miré hace como 3 o 4 años. Quiero volver a la clínica de fertilidad a que me digan cómo hacerlo", ha explicado. "Me encantaría que fuera natural, y a veces me pongo triste porque no pueda ser así. Pero la vida se ha dado así".

"A lo mejor surge un milagro y me quedo embarazada, pero no, tengo que ir a una clínica", ha añadido. "Yo no uso precauciones con Tony, porque quiero ser madre y además es muy difícil. Si pasa, pasa, y si pasó es como un milagro".

"Cuando me case el año que viene, si no ha pasado nada, iré a la clínica y haré todo lo que tenga que hacer", ha concluido.