Este jueves, Marta Peñate ha decidido abrirse con sus seguidores en su canal de Mtmad para sincerarse sobre un tema del que se habló hace tiempo en una entrega de El debate de las tentaciones: el porqué no se puede quedar embarazada de forma natural.

La exparticipante de La isla de las tentaciones explicó que fue su ex, Lester, quien lo comentó cuando fue a anunciar que estaba esperando un hijo con Patri, y dijo que había sido un accidente porque lo hacían sin condón, ya que con Marta nunca había tenido ningún susto nunca.

"Podía haber tomado medidas legales contra Lester por haber dicho eso, porque es mi historial médico y él no puede ir pregonándolo por ahí. No me importa que lo haya hecho, porque creo que lo soltó de forma inconsciente", ha explicado la canaria. "Lo que me fastidió es que él se hiciera el loco. Tú ya sabías cuál era el motivo por el que no me podía quedar embarazada de forma natural, entre comillas, porque sí puede pasar".

Entonces, la exconcursante de GH 16 ha contado que "se le pasó por la cabeza tener un hijo con Lester", en parte porque su pareja estaba estancada: "Error, porque yo creo que un hijo no es para arreglar la relación de nadie, es para que te sume y darle lo mejor [...] Me alegro de que mis padres me pararan los pies".

"Cuando se me pasó por la cabeza, fui al ginecólogo y resulta que tengo problemas en el útero. Son problemas que sufren un montón de personas, no soy la única. No es infertilidad, yo soy fértil, puedo tener hijos porque tengo óvulos", ha asegurado y ha explicado, de pequeña, además de que le extirparon un riñón, le hicieron una operación en el útero.

"Mi útero no es normal, el mío tiene forma como de corazón. Tengo útero bicorne, que es como se llama. Además, está en retroversión, así que si está al revés, el espermatozoide tiene que hacer un largo recorrido", ha explicado. "Es decir, mi útero está como dividido en dos y al revés".

"Yo podría tener hijos", ha sostenido, pero tendría que realizar ciertos tratamientos. "Si no, mediante inseminación artificial o fecundación in vitro, conseguiría quedarme embarazada".

"Yo quiero tener un hijo, a lo mejor no es el mejor momento porque no tengo mi vida encauzada, pero yo tendría un hijo", ha asegurado Marta Peñate y, después, ha explicado que su problema no es algo que le preocupe, porque tiene múltiples posibilidades.