Pérez-Reverte y Miguel Sebastián, a la gresca por la tilde de su apellido y por "escarbar sobre tuits de hace 4 años"

El 19 de septiembre de 2018, el exministro y actual profesor Miguel Sebastián escribió un tuit aclarando por qué no le ponía tilde a su apellido. Una publicación que ha sido recuperada, casi cuatro años después, por Arturo Pérez-Reverte, algo que ha provocado un encontronazo entre ellos.

"Aprendí a no tildarlo en EE UU, donde viví varios años. Estamos en un mundo globalizado. Ahí no lleva tilde. Gracias por tu consejo local", escribió en su día el economista para zanjar una discusión con un usuario de Twitter en la que le acusaba de no tildar bien su apellido.

Aprendí a no tildarlo en EE.UU., donde viví varios años. Estamos en un mundo globalizado. Ahí no lleva tilde. Gracias por tu consejo local. — Miguel Sebastian (@migsebastiang) September 19, 2018

Unas palabras que el escritor ha recuperado ahora para poner su particular punto de vista. "No hay como ser viajado y cosmopolita", ha señalado, irónicamente, Reverte.

Algo que ha provocado la reacción de Sebastián. "Es un honor que un ilustre escritor dedique su escaso tiempo a escarbar sobre tuits míos de hace 4 años", le ha echado en cara.

Es un honor que un ilustre escritor dedique su escaso tiempo a escarbar sobre tuits míos de hace 4 años. Yo no soy nadie. Ni tengo cargo político, ni empresa. Un humilde profesor que pide escribir su apellido como le dé la gana, con permiso de los “liberales”. — Miguel Sebastian (@migsebastiang) January 20, 2022

"Yo no soy nadie. Ni tengo cargo político, ni empresa. Un humilde profesor que pide escribir su apellido como le dé la gana, con permiso de los 'liberales'", ha añadido el economista, no sin sarcasmo, a modo de recordatorio.