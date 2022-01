La Guàrdia Civil apunta a una regleta com a origen del foc a la residència de Montcada

La inspecció tècnic ocular per part de l'equip de Policia Judicial de Guàrdia Civil, especialista en incendis de la zona de la Comunitat Valenciana, en un informe preliminar, ha determinat que la causa es deu a "una anomalia elèctrica causada per una regleta", en l'habitació on es va originar l'incendi.

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Montcada (València) ha obert diligències prèvies per a investigar i aclarir les causes i circumstàncies de l'incendi i està a l'espera del resultat de les autòpsies i de l'informe dels especialistes de Guàrdia Civil i Bombers sobre l'origen de l'incendi.

El foc es va declarar sobre les 23.15 hores d'aquest dimarts i va quedar extingit cap a les 0.40. En arribar els bombers es van trobar amb tota la primera planta plena de fum i amb un incendi "totalment desenvolupat". En la residència hi havia uns 81 usuaris, 40 d'ells en dos plantes. En l'ala de l'edifici on es va declarar es trobaven els grans dependents, que van haver de ser evacuats un a un i a través d'una cadena humana formada pels efectius d'emergències.