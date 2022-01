Cuando se es fan de algún cantante o actor, siempre hace ilusión encontrárselo por la calle y poder pedirle una foto o un autógrafo. Sin embargo, hay artistas que se encuentran en ocasiones con situaciones que les perturban.

Es el caso de Blas Cantó, que este miércoles ha contado lo que le ha sucedido en la calle con unas personas que, tras reconocerle, empezaron a seguirle, en lugar de pararle y saludarle.

Por ello, el cantante ha decidido contarlo en sus stories de Instagram y pedir a la gente que no haga esto, sino que se le acerquen y le digan algo, pues él les responderá sin ningún problema.

"Si me conoces, sabes que me paro con absolutamente todo el mundo y hablo de lo que sea, salvo si voy tarde a algún sitio", ha empezado explicando. "Pero seguir a alguien, oír risas, los pasos y los susurros durante un rato hace que te cagues de miedo, o por lo menos te sientas incómodo".

"Yo no sé las intenciones de cada uno, pero eso es lo que me hace sentir a mí", ha señalado Blas Cantó. "La próxima vez me llamas y nos saludamos", ha concluido.