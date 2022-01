Broncano aclara la polémica por entrevistar en 'La resistencia' a Marc Seguí: "Estamos en una situación jodida"

Este martes, como de costumbre, La resistencia anunció el entrevistado que tendrían en el programa. Sin embargo, esto causó muchas reacciones negativas, ya que el invitado era el cantante Marc Seguí, que en enero de 2021 protagonizó una polémica por ciertos tuits machistas y homófobos que publicó en 2017.

Por ello, y aunque el artista ya pidió disculpas en redes sociales, David Broncano ha empezado hablando sobre el tema, ya que era la primera vez que había tenido que hablar con un entrevistado antes de comenzar el programa.

"Yo estaba en mi casa y me han dicho 'se ha liado'", aseguró el presentador. De nuevo, el invitado se disculpó por aquello: "No me canso de pedir perdón porque es algo de lo que me arrepiento. Pero bueno, yo llevo poco tiempo haciendo música, la gente me conoce poquito, no he hecho muchas entrevistas y entiendo que haya mucha gente que todavía no me crea. A esa gente le pido tiempo para que vean cómo soy yo realmente".

Machismo, homofobia, racismo, cultura de la cancelación, presencia en redes sociales, ser un gilipollas, segundas oportunidades...Lo mejor es escuchar lo ocurrido para sacar conclusiones después. pic.twitter.com/TQIX2PazZr — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 19, 2022

"Quiero dar las gracias al público de hoy porque vais a ver un programa de La 2 en el que se habla de varias cosas. Veníais a La resistencia y esto va a ser Informe semanal", bromeó Broncano ante la seriedad de la conversación.

"Eran tuits de tono machista y homófobos en los que despreciabas a mujeres y usabas la palabra 'maricón' con gente", explicó el presentador. "He visto más tuits que son horribles y eso nos ha puesto en una situación jodida. Es la primera vez que llamo a un invitado antes de empezar el problema".

"Mucha gente estaba diciendo que estábamos dando voz a alguien que ha dicho cosas machistas y homófobas", añadió Broncano. "Tú lo que me decías es que habías pedido disculpas por ello. Yo entiendo que la gente puede cambiar".

Entonces, Marc Seguí aclaró su postura: "Nunca ha cambiado mi manera de pensar, porque nunca he pensado de esa manera. Ha cambiado que yo era un niñato gilipollas que, seguramente, si me viera ahora me pegaría un guantazo bien dado, y eso sí que lo he cambiado".

"Yo hace un par de años era un chaval que no quería estudiar, no tenía aspiraciones en la vida, trabajaba por trabajar, estaba todo el día en la calle, fumando, no tenía buenas ideas y no hacía nada bien", se justificó el cantante. "Lo que buscaba con estos tuits era llamar la atención. Un amigo mío puso un tuit un día y se encendió una llama. Y pensamos que si poníamos todos burradas, lo más heavy que se nos ocurriera, se liaría en redes. Y lo conseguimos".

"Era gilipollas y punto" pic.twitter.com/W3uapU2xde — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 18, 2022

"Si realmente tuviera esas creencias, debería estar cancelado", opinó el artista sobre sí mismo. De hecho, él defendió que con él han sido duros y se ha comido muchos marrones por su actitud, "pero tenían que serlo".