Anabel Pantoja pide perdón en 'Sálvame' a los británicos por no saber quién es Boris Johnson

Boris Johnson la ha vuelto a liar. Niega haber mentido en el Parlamento, y sus fiestas en Downing Street durante la pandemia siguen trayendo cola. "Nadie me avisó de que iba en contra de las normas", han sido sus palabras más recientes sobre la polémica.

Sin embargo, Sálvame ha querido tomárselo con humor hacer una parodia de toda la situación y Antonio Montero ha entrado en directo disfrazado como el Primer Ministro del Reino Unido.

Pero, mientras todos reían la ocurrencia del programa, Anabel Pantoja parecía estar un poco desubicada. "¿Quién es? Yo no sé quién es", ha insistido la colaboradora. "Boris Johnson, el Primer Ministro británico, que es muy conservador", le ha explicado Montero. "Pues no tengo ni idea", ha respondido ella, totalmente sorprendida.

Pero, lejos de dejarlo ahí, la colaboradora ha querido resarcirse y pedir perdón a los posibles espectadores británicos que estuvieran viendo el programa. "Sorry England because eh... I don't know Johnson", ha dicho en su particular inglés, arrancando los aplausos del público.

No es la primera vez que Anabel Pantoja demuestra su nivel de inglés. Hace un año, la colaboradora demostró su nivel de inglés en redes, y se hizo viral debido a su particular espanglish, con palabras como paciencing.