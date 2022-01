Cinc detinguts per robar i agredir una parella quan passejava al seu gos pel parc

Els fets han succeït sobre les quatre de la matinada, quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van observar en un parc situat entre els carrers Bilbao i Ruaya de València, a un grup de persones tirant-se pedres i part del grup es va dirigir cap a un descampat, pels policies es van apropar al lloc per a veure que ocorria, informa la Prefectura Superior en un comunicat.

Quan es van aproximar, van veure a quatre homes fugint del lloc, dos d'ells en patinet, i com arribava una patrulla de Policia Local a requeriment de les víctimes.

Entre les dos patrulles van separar a les parts i van esbrinar que, prèviament, una parella havia eixit a passejar amb el seu gos pel parc i en passar a l'altura de cinc homes que es trobaven asseguts en un banc, aquests es van alçar i els van envoltar perquè els donaren el que portaven.

El jove es va enfrontar a un dels sospitosos i es va iniciar una baralla, mentre els altres quatre van envoltar a la xica, agredint-la per a portar-se el seu telèfon mòbil de la butxaca dels pantalons i eixir fugint del lloc en veure als agents.

Els policies van detindre en eixe moment al sospitós que estava barallant-se, mentre altres patrulles localitzaven la resta d'atacants en diferents carrers en les rodalies del parc.

Van ser reconeguts per la primera patrulla que els va veure fugir, per la qual cosa van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els detinguts, quatre en situació irregular i tres amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.