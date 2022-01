Los espectadores del concierto que el trapero Duki estaba dando en Mar de Plata (Argentina) se llevaron un gran susto al ver cómo las ropas del cantante ardían en llamas. El joven no había calculado bien y, sin querer, prendió su vestimenta con los fuegos del show mientras continuaba cantando.

Según compartieron sus propios seguidores, a lo largo de todo el espectáculo el artista se paseó entre dos lanzallamas con bastante seguridad. Sin embargo, en un momento dado el fuego le alcanzó, aunque él no pareció darse cuenta.

"Me paré en un lugar equivocado. En el momento sentí mucho calor y nada más", explicó cuando le preguntaron sobre cómo lo había vivido. Según detalla, estaba tan concentrado que no sintió nada aunque luego compartió la imagen en sus redes sociales sorprendido: "Casi me prendo fuego".

ESTA FOTO ES REAL AYER CASI ME PRENDO FUEGO EN EL SHOW ,DUKO 𝗔𝗞𝗔 ANTORCHA HUMANA https://t.co/cLQoMczz5T — EL HOMBRE REMIX (@DukiSSJ) January 15, 2022

Una vez pasada la tensión inicial, tanto él como sus seguidores comenzaron a bromear sobre el asunto. De hecho, él mismo se autodenominó "antorcha humana" y varios twitteros hicieron memes al respecto. Su propia pareja, la también cantante Emilia Mernes, comentó en tono jocoso en el post de Instagram donde compartía el suceso: "Vos cuando estás conmigo".