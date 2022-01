Ignatius Farray reaparece tras varios meses de baja psiquiátrica: "Mi ansiedad es por no estar a la altura"

Ignatius Farray volvió a La vida moderna, el programa de la Cadena Ser que comparte con otros cómicos como David Broncano o Quequé. Lo hizo, según informa la propia emisora, después de varios meses de baja psiquiátrica que el humorista ha aprovechado para viajar a Tenerife y volver a sus orígenes.

Una baja que tiene que ver con problemas de ansiedad de los que reflexionó en su regreso a las ondas.

"Gracias por los ánimos, la gente ha sido muy cariñosa", fue lo primero que dijo Farray ante los micrófonos. Es ahí cuando hizo la confesión, que es ese cariño el que le genera ansiedad. "Ellos no saben el mal que están haciendo", dijo entre risas.

"Cuando la gente me da las gracias, me dice que les gusto mucho o que soy especial, es donde me hundo", reconoció el cómico.

→ @IgnatiusFarray: "Mi ansiedad es por no estar a la altura y no corresponder el afecto"



No eres tu trabajo. Esto la verdad es que es importante.https://t.co/vM03X9RJKG pic.twitter.com/PDdlN0bPes — La Vida Moderna (@vidamoderna) January 14, 2022

"Mi ansiedad es por no estar a la altura", aseguró, asegurando que es incapaz de corresponder todo ese afecto que recibe de la gente.