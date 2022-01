Centres educatius cooperatius tindran condicions especials en els comptes que òbriguen en Caixa Popular

El seu alumnat i famílies podran accedir també a préstecs per al finançament dels graus, màsters i postgraus, entre uns altres, ha indicat la caixa d'estalvis en un comunicat.

El responsable d'Universitats i Centres d'Ensenyament de Caixa Popular, Francisco Machado, i el president d'UCEV, Miquel Ruiz, han sigut els encarregats de formalitzar la firma de l'acord entre les dos entitats, que s'ha celebrat en els servicis centrals de l'entitat financera valenciana.

La UCEV és l'entitat representativa de les cooperatives d'ensenyament valencianes i compte entre els seus objectius primordials el de dinamitzar i consolidar el moviment cooperatiu dedicat a l'ensenyament.

En l'actualitat, existeixen en tota la Comunitat Valenciana 73 escoles cooperatives que operen en els diferents nivells de l'ensenyament a les quals acudeixen més de 25.000 alumnes. Són majoritàriament centres concertats que desenvolupen la seua activitat amb un alt grau de vocació de servici públic tractant de respondre les necessitats socials i educatives dels seus barris i municipis.

Per la seua banda, Caixa Popular, com a cooperativa de crèdit, té entre els seus objectius la potenciació del cooperativisme com a instrument per a la millora de la societat valenciana. Amb aquesta finalitat, ajuda a les cooperatives valencianes facilitant-los instruments de suport financer.

A més, l'entitat financera potència l'educació i la formació de les persones amb la idea que apostar per l'educació és apostar pel futur i proporcionar les bases perquè les generacions futures tinguen la capacitat de desenvolupar-se en una societat més justa.