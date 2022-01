El secretario de Política Lingüística: el Pacte per la Llengua debe evitar que el catalán sea un "arma arrojadiza"

El secretario general de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Francesc Xavier Vila, ha defendido que el Pacte Nacional per la Llengua busca blindar la política lingüística para que no se convierta en "un arma arrojadiza que impida que se desarrolle de forma consensuada" entre las entidades lingüísticas, sociales y partidos.

En una entrevista de Europa Press, ha aplaudido que el pacto --abierto a todos los agentes que reconozcan la unidad de la lengua y la urgencia de blindarla-- cuente con el apoyo de ERC, Junts, los comuns, la CUP y, finalmente, el aval del PSC, para reunir "universos culturales e ideológicos distintos".

Ha deseado personalmente que se sumaran partidos que ahora no están, como el PP: "El PP, durante muchos años, no jugaba con la lengua como lo hacen algunos de sus líderes, sobre todo estatales", y ha criticado declaraciones del líder popular, Pablo Casado, sobre la situación del catalán en las aulas, que según Vila no corresponden a la realidad.

"Hay un sector de partidos, que son el 15% del arco parlamentario, que tienen una fijación en hacer que el catalán pase a ser residual y, si puede ser, que desaparezca. Esto les da votos en algunos territorios del Estado", ha añadido.

También ha explicado que el Pacte Nacional per la Llengua quiere poner las bases para ver las áreas en las que más hay que ocuparse y las recomendaciones a tomar, buscando que sea "asumible para el máximo espectro posible" de partidos y sectores sociales, y permita el juego a gobiernos de diferente signo.

Vila ha subrayado que los objetivos finales del pacto son "amplios y exigentes" y pasan por que la población domine las dos lenguas cooficiales y que el catalán se pueda utilizar en todos los ámbitos de forma progresiva.

Sobre la situación del catalán, ha advertido de que es "compleja y globalmente delicada porque hay tendencias negativas y factores preocupantes", aunque apuesta por tener una actitud proactiva y positiva e impulsar políticas adecuadas porque la situación, dice, es reversible.

La "politización" del catalán en las aulas

Preguntado sobre las sentencias del 25% de castellano en las aulas de Catalunya, ha respondido que existe una paradoja por que se pone el foco "en el cómo y no en el objetivo", que es que los estudiantes se gradúen dominando las lenguas oficiales y teniendo un buen nivel en al menos una lengua extrajera.

Para Vila, "hace tiempo que se está politizando y convirtiendo en un campo de batalla el cómo" se alcanza este objetivo, y ve necesario que los medios con los que se consiga estén consensuados por la comunidad educativa.

Aunque no prevé un aumento de casos como el de la escuela de Canet de Mar (Barcelona), dice que hay "algunas aulas con procesos judiciales en marcha" por esta cuestión pero que son demandas minoritarias.

Considera que "lo que ha habido es una interpretación muy discutible por parte algunos altos tribunales que han ido creando este problema del 25%" a partir de una sentencia que ha tachado de arbitraria.

Contenido audiovisual

Preguntado por si considera suficientes las cuotas acordadas en la ley audiovisual estatal, ha respondido que "nunca son las deseadas, pero siempre son mucho más que las que había hasta ahora", y ha advertido de una mayor concienciación por parte de las plataformas para incluir contenido en catalán en su catálogo.

Ha defendido que TV3 "debe volver a ser un motor de producción y doblaje de audiovisual para niños, adolescentes y jóvenes, un colectivo abandonado la última década", y que este nuevo contenido debe exhibirse en nuevos formatos y canales para apelar a los jóvenes y romper así con el círculo vicioso que según él hay entre la oferta y demanda del audiovisual catalán.

Sobre las peticiones que le trasladan las entidades de la lengua, ha dicho que pasan por reforzar la accesibilidad a la lengua y la producción y la oferta de contenidos audiovisuales, así como incentivar su uso por parte de las personas que llegan a Catalunya y revertir la inequidad lingüística.

Y ha subrayado la necesidad de que el sistema educativo forme a personas competentes en catalán, además de potenciar la atención al cliente en catalán en comercios locales para que "recuperen su función integradora y de cohesión social".