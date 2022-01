Raphael: "Bebía para dormir, fui aumentando sin darme cuenta... y me estaba pudriendo un órgano vital"

Debido a su nuevo proyecto en Movistar +, Raphael concedió una entrevista a El Objetivo en la que se abrió en canal y confesó secretos de su vida hasta ahora desconocidos para su público.

El artista confesó los motivos que le llevaron a tener que ser trasplantado de hígado, uno de los episodios más duros que se inició en 2003 y "que pudo costarme la vida", asegura.

Reconoció que empezó a consumir alcohol "no por el hecho de beber" sino para lograr conciliar el sueño. "Empezó en los aviones y después en los hoteles cuando pusieron los minibar", afirma. "Y me bebía una, luego dos... y dormía como un lirón, toda la noche, y al otro día podía cantar como los ángeles, bien descansado, pero claro, me estaba pudriendo un órgano vital".

"En ese momento mi vida se iba, además, por una memez absurda que fui aumentando sin darme cuenta y todo por dormir, por dormir, por descansar... y se formó una pelota que pudo costarme la vida", reveló.

Raphael también habló acerca del agradecimiento que tiene por el que fue su donante. "Fue todo muy dramático porque además había que esperar. Primero a que me tocara el turno y segundo a que ese turno que me tocara me viniera bien, porque no todos valen para todos. o tengo la suerte y el honor de haber sido trasplantado por una persona que dio su vida a cinco, lo aprovechamos cinco", declaró, muy emocionado.

El cantante recordó con gran emoción cómo fue el momento en el que "volvió a la vida". "Como solo podía pasar una persona a la habitación, Natalia, siempre con su certera forma de llevar las cosas, en vez de pasar ella dijo que pasara Jacobo, que era el mayor. Y ahí tienes la escena más importante de mi historia, que es abrir mis ojos y ver los de mi hijo mayor", relató.