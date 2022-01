Verdeliss se prepara para la llegada de su bebé

Verdeliss está a punto de convertirse en madre por octava vez a sus 36 años con la llegada de Deva. Nerviosa porque llegue ese momento, ya ha comenzado con los preparativos.

"No me puedo creer lo que está sucediendo en este momento", expresó, enseñando cómo preparaba su maleta con "sus cosas para el parto" de su pequeña.

La influencer le ha mostrado a sus seguidores las inseguridades que ha tenido durante este embarazo debido a que su anterior hija fue prematura. Ahora, a un mes de la fecha probable de parto y a una semana y media de que pueda considerarse que es un embarazo llegado a término, respira aliviada.

"Lo he ido demorando, lo he ido demorando... me he justificado porque voy como las locas, pero en parte también era superstición", ha explicado ella misma este viernes en su Instagram. "Algo así como auto-convencer a Deva, de que si no hay nada preparado para su llegada, el mundo puede esperar".

Ha declarado que tan solo aún ha organizado sus cosas personales necesarias para el postparto y los días ingresada en el hospital, pero aún tiene que preparar la maleta de la bebé.

Ya tiene lista la cuna en la que Deva pasará las primeras noches de su vida, optando por un estilo retro hecho de madera, que recuerda a como eran antiguamente.

Sus seguidores han querido ahondar en que Estefanía se pronuncie acerca de cómo será el parto de la pequeña, ya que en los dos anteriores había planteado la posibilidad de que fuera en casa. Sin embargo, ha preferido no dar detalles de ello por el momento para no exponerse a las posibles críticas.