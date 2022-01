Britney Spears arremete contra su hermana por escribir unas memorias "a su costa"

Después de ser liberada de una tutela familiar de 13 años de duración, Britney Spears sigue repartiendo su particular justicia y ahora le toca el turno a su hermana, Jamie Lynn Spears.

La hermana pequeña de la cantante apareció recientemente en el famoso programa Good Morning America para hablar sobre su relación con Britney y la publicación de sus memorias Things I Should Have Said (Cosas que debería haber dicho). Durante la entrevista, describió el comportamiento de Britney a lo largo de su vida como "errático, paranoico y en espiral".

Ahora, Britney arremete en redes sociales contra Jamie Lynn y la acusa de mentir, al tiempo que dice que le molestaron especialmente dos cosas de las que dijo su hermana durante la entrevista.

"Dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca pasó mucho tiempo conmigo hace 15 años, en ese momento... entonces, ¿por qué está hablando de eso?... a menos que ella quiera vender un libro a mi costa", dijo la intérprete de hits como Baby One More Time.

Britney prosigue: "La señora mencionó por qué la acusé de hacer remixes de mis canciones... Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero escribí muchas de mis canciones y mi hermana era la bebé. Ella nunca tuvo que trabajar para nada. Siempre le di todo", dijo.

Britney Spears continuó diciendo que planea tomarse un descanso en las redes sociales. "¡Mi familia arruinó mis sueños al 100 mil millones por ciento y trataron de hacerme parecer la loca!".

"¡A mi familia le encanta derribarme y hacerme daño siempre, así que estoy disgustada con ellos!", concluyó.