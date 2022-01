Gloria Camila y Rosa Benito hablan por primera vez sobre la relación de Antonio David y Marta Riesco

Gloria Camila se ha pronunciado por primera vez este viernes en Ya son las ocho sobre el anuncio de la nueva relación de Antonio David Flores con Marta Riesco y la reacción de Rocío Flores y Olga Moreno ante la noticia.

"Yo he de decir que no tenía ni idea de nada de esta historia, no me lo esperaba para nada, sé que Rocío tampoco sabía nada porque no ha querido saber nada", ha reconocido.

Ha confesado que le "da muchísima pena Rocío, sé que está bastante mal todo lo que viene y por todo lo que ha venido este año", aunque afirma que "esta historia no le pertenece a ella, los protagonistas son otros, y son ellos quienes tienen que hablar".

Ha criticado la actuación de Antonio David a la hora de hacer pública la noticia y no apoyar públicamente a su hija cuando se derrumbaba en directo en El programa de Ana Rosa. "Espero que sea él quien diga algo y no sea Rocío quien tenga que decir algo que no le pertenece", manifiesta.

"No sale de una y se mete en otra", señala, apenada por la situación que está viviendo su sobrina y la de Olga Moreno. "Yo creo que a Rocío más cosas no le pueden pasar más cosas, le mando todas mis fuerzas porque no es normal todo lo que está pasando", concluyó, enviándole todo su apoyo.

Rosa Benito: "Antonio David no es una persona de fiar con las mujeres"

Rosa Benito también ha hablado por primera vez de este tema este viernes. "Cuando sale la portada fue un shock. A mí ayer me faltaba él defendiendo, lo que hizo Olga, dándole ánimos a una niña que lo estaba pasando francamente mal. Me hizo falta ese descolgar el teléfono del padre", criticó.

"A Marta le digo que se cuide de todo lo que le puede venir de ahora en adelante, ella no tiene culpa. Cuando estás enamorada no ves más allá y tiene toda la vida por delante. Esto no acaba más que empezar. Antonio David no es una persona muy de fiar con las mujeres. Olga estaba enamoradísima de su marido y mira lo que se ha encontrado al salir de Supervivientes", le ha recomendado.

Bajo su punto de vista, Olga "está sufriendo muchísimo, se ha visto traicionada doblemente. Es una persona súper valiente, a pesar del sufrimiento está ahí al lado de esos niños, no ha perdido la compostura en ningún momento".