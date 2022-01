Isa Pantoja, cada vez más dura con Kiko Rivera: "Si él habla... yo contesto"

Isa Pantoja lo tiene muy claro: si su hermano ataca, ella responde. Así lo ha declarado a los periodistas de Europa Press, que le han preguntado sobre el distanciamiento que mantiene con Kiko Rivera tras el fallecimiento de su abuela, Doña Ana.

"Yo hago mi vida, soy feliz, y deseo que él también lo sea con su familia y sus amigos. Yo no he empezado todo esto. Recordemos que fue él, entonces yo le contesté y, de ahí, hasta el día de hoy. Si él habla, yo contesto, es muy simple", ha expresado la tertuliana de El programa de Ana Rosa.

La hija de Isabel Pantoja tiene dudas sobre la gravedad del enfado del DJ, ya que, pese a exigir tranquilidad, piensa que dentro de un tiempo este podría volver a los platós de televisión a hablar de sus familiares, tal y como hizo con la tonadillera en el especial de Sábado Deluxe Cantora, la herencia envenenada.

"Si dentro de un mes o dos meses va a ir a un programa a hablar de este tema, pues tampoco vamos a olvidar mucho", ha zanjado la también colaboradora de Ya son las ocho, demostrando, así, que los hermanos no han acercado posturas.

Estas palabras llegan días después de que el músico compartiera un tajante mensaje en Instagram: "Tú, tú, tú y mil millones de veces tú, Irene Rosales. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. ¡Que nos dejen vivir tranquilos! ¡Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos ahí acaba!", apuntó el DJ en la red social bajo una fotografía en la que aparecía junto a la modelo".

Ante el evidente enfado del músico, la exsuperviviente reconoció en El programa de Ana Rosa que ya no sabía cómo tomarse su comportamiento. "No sé si hacerle caso o no, sinceramente", dijo, a lo que añadió, rotunda: "Nada, son sus arrebatos. Un día odia la tele y otro día se cree Daddy Yankee y solamente sube cosas de su música".