Múltiples fotos de Jordi Wild han inundado recientemente las redes sociales tras un curioso fenómeno viral. El youtuber, que tiene más de 10 millones de suscriptores en su canal principal, era objeto de mofas por sus imágenes posando sin camiseta que algunos usuarios eligieron para parodiar frases para ligar.

El creador de contenido se lo tomó con humor y él mismo publicó algunas de estas bromas, pero, días después, se ha sentado frente a la cámara para hacer una reflexión del "peligro que puede suponer" convertir a alguien en un meme.

"Voy a ser muy sincero, claro y realista: yo me beneficio, a mí no me va mal, porque he ganado una cantidad brutal de seguidores en redes sociales, y también a nivel económico. Sé que este vídeo va a monetizar de lujo, voy a sacar un rédito", aclaró. "Soy una figura pública, sé perfectamente a lo que me expongo".

"Pero mucha otra gente, y hablo de gente que va a al colegio y al instituto, recibe ese mismo tipo de trato y no saca ningún tipo de rédito más allá de su ridiculización. Y eso es un ciberbullying brutal", criticó en su vídeo de YouTube.

Una pequeña reflexión sobre el tema de los memes pic.twitter.com/OyKs6xb3Dx — Jordi Wild (@JordiWild) January 12, 2022

"Hoy en día, con internet, si eres un chaval de 15 años que tienes una foto donde saliste muy mal, bizco o con el pelo desastroso, te la pueden coger y arruinar años de vida", explicó. "Todo bajo los memes, bajo la cultura de reírse de uno mismo. Yo no me tomo estas cosas en serio, pero hay mucha gente a la que esto no se lo debéis hacer. Gente anónima, gente joven, entre vosotros".

"El ciberbullying está a la orden del día y para mí es algo gravísimo y muy difícil de detener. De Ibai, de Auron, de mí, del Rubius es normal, forma parte del pack y, cuando miramos nuestras cuentas bancarias, nos reímos más incluso", se rió. "Pero a estos chavales y chavalas les podéis arruinar la puta vida con los memes y con la ridiculización. No todo el mundo tiene que ser ridiculizado".