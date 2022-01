No es la primera vez que María Patiño se ve sorprendida por los tuits a los que ella misma ha dado like. Pero, ¿es un error su último 'me gusta' a un tuit sobre las buenas audiencias de Atresmedia?

Ya fue sonado el sofoco que tuvo en Sálvame al percatarse de que había dado like a una publicación en la que se criticaba a la cadena y a Belén Esteban. Se desconoce si se tomará igual de mal este posible desliz o si lo ha hecho aposta por algún motivo.

Y es que la publicación en cuestión es del pasado jueves, cuando Atresmedia Comunicación informó de los buenos datos de audiencia del miércoles. En concreto, los de la tarde, horario en el que se emite Sálvame.

"Máximo histórico para Tierra amarga con su capítulo más visto: 1,7 millones de seguidores", señala el tuit sobre la telenovela turca, que compite con el programa del corazón cada día, al cual también menciona en el post. "Lo más visto de la tarde y líder con el 16,8%, a más 3,3 puntos de ventaja de su directo competidor".