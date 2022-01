Sálvame continúa dispuesto a regalar jamones a sus espectadores presentes en plató, aunque no quiere que todo sea tan fácil. Para ello, ha hecho lo que más le gusta, poner a prueba a sus tertulianos.

Si el pasado martes, el programa hizo que Carmen Borrego se aprendiera 193 banderas para someterla a un examen -que falló y el público se quedó sin premio-, ahora le ha tocado a María Patiño.

La periodista ha sido la elegida este jueves como protagonista del nuevo reto con el que se decidirá si el público se lleva, cada uno, un jamón a casa. Y parece que a la presentadora de Socialité esto no le ha hecho gracia, pues se ha enfadado, especialmente por un detalle.

"No me quiero ir del plató", se ha quejado, pues quería poder intervenir en el tema de la relación de Antonio David con Marta Riesco. Por ello, ha empezado a destacar su supuesta falta de habilidades. "No me sé las banderas, ni los ríos, ni los montes, ni las capitales, ni la tabla periódica...".

María Patiño: “lo que sé hacer es darle al público todo mi conocimiento como cada tarde y entretener contando la verdad”



"No sé nada. No sé cocinar, no sé planchar, ni pintar. No sé nada", ha continuado diciendo. "Solo sé darle a mi público todo mi conocimiento y entretener contando la verdad".

Entonces, han traído un carrito con tablones de madera, herramientas y tornillos, pues su reto no se trataba de adivinar banderas, sino que era de bricolaje. "Tienes que ensamblar un mueble, un sifonier. Te aseguro que no es difícil", le ha dicho el compañero que le ha llevado el mueble.

"No tengo ni idea, me voy a cortar un dedo", ha vuelto a repetir María Patiño. "Otra vez no coméis jamón", ha bromeado Paz Padilla dirigiéndose al público. De momento, habrá que esperar hasta el final del programa para saber si lo consigue.