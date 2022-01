Sandra Barneda se rompe al ver cómo acaba la hoguera final de Rosario y Álvaro en 'La isla de las tentaciones'

Telecinco emitió las hogueras finales de La isla de las tentaciones 4 este miércoles. Aunque no hubo grandes sorpresas en las decisiones de los participantes, sí llamó la atención que, pese a que no acabaron juntos, la de Álvaro y Rosario fue la hoguera más emotiva de la noche. Tanto es así, que la propia Sandra Barneda mostró la empatía que sentía con los protagonistas de la escena y comenzó a llorar.

Desde el principio, la de Álvaro y Rosario fue una de las relaciones por las que menos se apostaba. Sin embargo, y pese a que decidieron no seguir juntos, ambos dejaron claro que se querían mucho y que ese sentimiento se alargaría en el tiempo. Sin embargo, eso no cambiaba todo el daño que se habían hecho ni lo mucho que se habían decepcionado, según señalaron.

Antes de tomar la decisión, Álvaro aprovechó para decirle a su todavía novia lo que sentía por ella y cómo la seguía considerando el centro de su vida: "Nososotros solos nos hemos cargado la relación, pero me has enseñado lo que es el amor, eres la persona a la que más he querido y el amor de mi vida, aunque nos hayan pasado mil cosas, no sé si voy a encontrar a alguien como ella", dijo, rompiendo a llorar.

Para Rosario, ya era tarde y le pesaban todos los momentos del pasado en los que no se había sentido valorada. "Sé que le he fallado. Me cuesta mucho abirme y bueno, he escuchado comentarios sobre que no le decía guapa, pero ella sabe de sobra que para mí es la chica más guapa del mundo, que no hace falta que se lo diga 40.000 veces", añadió.

Álvaro: “¿Sabes Sandra cuando una persona a la que amas le dices que no para que ella esté bien o para poder estar bien? Ese sentimiento es el que tengo.”#LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/Mn35Mycnsf — C. (@cdejsanchez) January 12, 2022

Por su parte, Rosario recalcó que "el amor no lo puede todo" y que, aunque los dos se habían esforzado mucho, no tenían que estar juntos. Además, recordó las cosas que había sentido en el programa, y dijo que no podía ignorar sus sentimientos hacia Suso. Finalmente, Álvaro anunció que se iba solo del programa, aunque reconoció lo doloroso que le resultaba dejar a alguien a quien quería tanto.

Sandra Barneda siempre representando a España #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/awbm3BAGhO — Rafael García López 💻📱📺 (@RafaelGarciaLAF) January 12, 2022

"Sandra, si hubiera un botón de reset, yo me iría a mi casa con ella, aún sabiendo todo lo que ha pasado aquí. Tengo sentimiento de que la quiero. Quiero luchar por ella, porque es lo que siento, pero lo que veo no es así", reflexionó.

Por su parte, y ya cuando Álvaro se había ido, Rosario tiró un anillo de su exnovio a la hoguera y dijo que quería irse con Suso. El canario, como era de esperar, accedió. El avance del reencuentro seis meses después de la grabación del reality dejó claro que Álvaro seguía sin recuperarse.