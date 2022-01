Nico deja atrás las dudas y elige a su soltera favorita de 'La isla de las tentaciones'

Este martes 11 de enero, Telecinco emitió la primera parte de la final de La isla de las tentaciones 4. Como era de esperar desde que se anunció la división del último capítulo en dos días diferentes, el programa protegió las hogueras finales y sus correspondientes decisiones hasta el miércoles.

En la parte del martes solo se pudieron ver las citas de 24 horas. No hubo grandes sorpresas en ellas: Zoe, Josué y Alejandro se negaron a tenerlas. El resto de participantes aprovecharon muy bien su último día con las tentaciones y, a excepción de Tania, que lo evitó "por respeto", todos durmieron junto a los solteros y las solteras.

Pero antes, Nico tuvo que enfrentarse a algo que había luchado por evitar desde que comenzó el reality: elegir entre sus dos tentadoras favoritas. Y lo hizo sin conseguir su ansiado trío con ambas. Cuando Sandra Barneda quiso saber con quién quería pasar el joven la cita de 24 horas, este confesó que seguía hecho un mar de dudas.

Tal y como dijo en anteriores capítulos, al futbolista le volvían loco algunas cosas de Miriam y otras de Rosana, con las que se había acostado en varias ocasiones. Sin embargo, estas se hartaron y se negaron a tener una segunda cita de tres, por lo que Nico tuvo que decir el nombre de una de ellas, y esa fue Miriam. Esta se mostró pletórica ante la decisión, mientras que Rosana no pudo evitar llorar.

El trío que esta hizo con Álvaro y Sabela no tuvo nada que ver con la elección de Nico, que aseguró que se decantó por Miriam después de que sintiera que no llegaba a conocer del todo a Rosana. En los totales, esta última comentó que no lo consideraba algo definitivo, pues el futbolista lo había decidido in extremis y podría haber tenido la cita con ella perfectamente.

En teoría se zanjó ahí un triángulo amoroso lleno de lágrimas, dudas, idas y venidas. Ya en la cita, Miriam se mostró muy segura de su relación con Nico y dio por hecho que ambos tendrían muchas cenas románticas en el exterior y que lo suyo avanzaría. Sin embargo, antes de llegar a eso, habrá que ver la hoguera final entre el futbolista y su todavía novia, Ga·la, este miércoles.