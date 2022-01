Álvaro: "Alba y yo somos el ejemplo de que 'First Dates' triunfa de verdad"

"Una primera cita es importante, pero una segunda, puede ser definitiva. Abrimos nuestro libro de reservas para que algunas parejas puedan tener su segunda cita, como la de Alba y Álvaro, para conocer en qué punto está su relación". Así comenzó Carlos Sobera la entrega de First dates de este miércoles.

Álvaro y Alba, en ‘First dates’. MEDIASET

Ambos comensales se conocieron a principios de marzo de 2020, justo antes del confinamiento general por alerta sanitaria a causa del coronavirus: "Álvaro me vino a visitar el 11 de marzo y al día siguiente nos confinaron", recordó la gaditana.

"Sin esperarlo, tuvimos que convivir juntos dos meses en su casa. Cuando me marché, ella me comunicó que estaba embarazada. Fue un jarro de agua fría porque nos conocíamos de un mes, pero mi padre me tranquilizó", recordó Álvaro.

El diseñador web destacó que "somos el ejemplo de que First dates triunfa de verdad, ya que nuestro hijo, que se llama Álvaro también, tiene ahora 9 meses". La pareja se dirigió a la mesa para cenar y recordar su paso por el programa de Cuatro.

Los gaditanos no pudieron evitar hasta hacer piececitos por debajo de la mesa durante la velada y, entre risas, Alba le dijo a Álvaro: "Lo mismo quieres pasar directamente al postre...".

Alba, en ‘First dates’. MEDIASET

Para acabar la cena, el diseñador web le entregó una carta a su pareja donde expuso sus sentimientos hacia ella y su hijo en común, emocionando a la maestra. Al final, Álvaro afirmó que "me gustaría tener todas las citas del mundo con Alba".

Ella, por su parte, se quedó mirándole y admitió que "me gustaría tener más citas con él en esta vida y en todas las que tenga. Quiero tener todas las citas del mundo con Álvaro. Pero volveremos al programa porque me tendrá que pedir matrimonio...".