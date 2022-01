Madrid necesita con urgencia donantes de sangre: las reservas del grupo 0-, 0+, A-, A+ y B- están en alerta roja

La Comunidad de Madrid necesita donantes de sangres. Los hospitales madrileños necesitan, con urgencia, donaciones de sangre de cinco grupos (0+, 0-, A+, A- y B-). Todos ellos se encuentran en alerta roja, es decir, con bajos niveles de reservas.

Por su parte, el Centro de Transfusión de Sangre ha informado a través de redes sociales que los grupos AB+, AB- y B+ permanecen en buen estado y no se necesitan donaciones hasta la próxima colecta.

📢📢 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢𝗦 𝟬- 𝟬+ 𝗔- 𝗔+ 𝗬 𝗕-

▶️ Las donaciones de #sangre no se recuperan. Ayer poco + de 700. Se requieren mínimo 900/día.

▶️ Las reservas continúan por debajo del 50%.



Este centro vuelve a realizar este llamamiento después de que la semana pasada asegurara que "la Navidad y la alta incidencia de la variante ómicron han hecho que las donaciones caigan y las reservas estén muy bajas". Asimismo, recuerdan que "unos 200 pacientes necesitan transfusiones cada día".

Además, ha recordado que todos los días se necesitan donaciones, ya que se requieren 900 diarias en total.

Requisitos

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg y estar bien de salud. Se pueden consultar horarios y direcciones de estos puntos, así como la situación de las reservas de sangre en www.madrid.org/donarsangre.

Las personas que han pasado la Covid pueden donar 14 días después de una PCR negativa y que también pueden hacerlo tras permanecer sin síntomas 28 días. Los que tengan sospechas de haber contraído el virus o hayan tenido un contacto estrecho deberán aguardar 15 días para poder donar.

En cuanto a las personas que hayan sido vacunadas, si tras pasar 48 horas no han tenido fiebre y se encuentran en buen estado, no existe ningún tipo de restricción. Si han tenido fiebre y esta persiste pasado ese tiempo, deben esperar 15 días porque es posible que esa fiebre no tenga relación con la vacuna y esté vinculada a algún proceso infeccioso de otra índole.