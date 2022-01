Cvirus.- Sanitat vacunarà des d'aquest dijous als xiquets de 5 a 8 anys en els col·legis de la Comunitat

L'operatiu, coordinat per les conselleries de Sanitat i Educació, va arrancar el dilluns amb la sol·licitud de les autoritzacions per a vacunar i prossegueix aquest dijous amb la inoculació de les primeres dosis. Està previst que aquesta segona fase de la campanya seguisca activa fins a, almenys, la setmana vinent.

Per nivells educatius, aquesta etapa cobreix a l'alumnat d'infantil que haja complit 5 anys i a 1º, 2º i 3º de Primària. Per províncies, són 22.085 alumnes a Castelló, 68.332 a Alacant i 95.671 a València.

D'eixe total, es vacunarà als menors les famílies dels quals entreguen en el centre educatiu l'autorització de vacunació i que, el dia de la vacunació, no estiguen confinats, malalts o absents per qualsevol altre motiu.

En aquest sentit, durant aquesta segona etapa de la campanya de vacunació pediàtrica, també s'oferirà una nova oportunitat als qui volien haver-se vacunat en la primera, però no van poder per la raó que fora.

Per a cobrir aquesta fase de la campanya de vacunació pediàtrica, la Comunitat Valencià compte ja amb 192.640 dosi i rebrà 138.000 més en els pròxims dies. En total, 330.640 dosi.

RECOLLIDA D'AUTORITZACIONS

El primer per a poder rebre la vacuna és que la família òmpliga, ferma i entregue en el col·legi l'autorització i el qüestionari sobre la salut del menor que el centre li haurà fet arribar. Les famílies tenen de termini des del dilluns passat fins demà dimecres per a completar aquest pas.

Una vegada finalitzada la recollida d'autoritzacions, la direcció del centre educatiu es coordina amb l'equip mèdic que es desplaçarà fins al col·legi per a inocular les vacunes a fi de conéixer amb precision el nombre de dosis necessàries, així com per a organitzar amb antelació l'operatiu.

La unitat que acudeix al centre escolar està integrada per personal facultatiu, d'Infermeria i de suport logístic, i compta amb els mitjans adequats per a atendre possibles eventualitats. El procés es desenvolupa en els propis centres escolars, en horari lectiu i per nivell educatiu per a preservar els grups habituals de convivència.

Açò significa que si un menor ha complit els 7 anys però, per qualsevol circumstància, segueix en primer de Primària, es vacuna amb els seus companys d'aula.

Com en la primera fase de la campanya, amb els més xiquets també es permet que, en el moment de la vacunació, un familiar accedisca al centre per a acompanyar-lo emocionalment. És molt important que en tot moment s'eviten les aglomeracions i, per aquest motiu, la persona ha de romandre en el recinte escolar el menor temps possible, segons assenyalen les mateixes fonts.

De fet, en molts centres educatius els acompanyants esperen fora del recinte els 15-30 minuts posteriors a la injecció, temps en què el menor roman en observació. Amb aquesta segona etapa de la campanya de vacunació pediàtrica, quedaran coberts tots els xiquets i xiquetes d'11 a 5 anys que resideixen a la Comunitat Valenciana, uns 330.000.

En la primera fase, que es va desenvolupar amb normalitat abans de les vacances nadalenques, es va immunitzar a tots els xiquets dels centres d'educació especial, de centres rurals i de 4º, 5º i 6º de Primària, sempre que els progenitors o tutors autoritzaren la vacuna i estaven en disposició de rebre-la ja que no es trobaven confinats ni tenien contraindicat el sèrum per motius mèdics.

En concret, van ser 107.360 alumnes els que van rebre la primera dosi de la vacuna pediàtrica de Pfizer, és a dir, set de cada deu escolars d'eixos nivells.

LA SEGONA DOSI S'INOCULARÀ A PARTIR DE FEBRER

La segona dosi de la vacuna s'administrarà huit setmanes després de la primera per a incrementar la resposta immune, tal com marca l'Estratègia Nacional de Vacunació. Per açò, si un menor es posa malalt, està en aïllament el dia de la vacunació o no pot acudir a la cita per qualsevol altra causa, està previst brindar-li noves oportunitats, tal com s'ha fet amb les persones adultes.

D'altra banda, els qui compleixen els 12 anys entre la primera i la segona dosi reben la primera de la vacuna pediàtrica i la segona, d'adult (la recomanada a partir dels 12 anys) amb el període establit de huit setmanes per a la segona dosi.