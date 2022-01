Oltra i Barceló compareixeran en la Diputació Permanent del 18 de gener

Així ho ha acordat la junta de síndics després de les peticions de compareixença registrades per les conselleres. Oltra abordarà la gestió de menors tutelats i les dades remeses al Síndic de Greuges sobre protocols davant sospites d'abusos, mentre Barceló actualitzarà la situació de la pandèmia.

La jornada serà llarga, ja que abans de les compareixences es decidirà la convalidació de tres decrets i la votació no es preveu que s'inicie abans de les 12.30 hores. Per tant, Oltra i Barceló pujaran a tribuna sobre la una de la vesprada, sense límit de temps per a les seues intervencions.

El 8 de gener, la responsable de Sanitat Universal va demanar comparéixer per a informar de la situació epidemiològica a la Comunitat Valenciana, que no deixa de batre rècords de contagis per la sisena onada de la pandèmia.

Per la seua banda, Mónica Oltra va registrar la seua sol·licitud aquest passat dilluns per a explicar l'informe que el seu departament va enviar al defensor del poble valencià amb xifres sobre actuacions en casos de sospites d'abusos a menors tutelats a la Comunitat.

També va demanar comparéixer el passat 3 de gener el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, davant la comissió d'Economia de Les Corts, per a informar sobre l'estat de les ajudes de la Generalitat dels plans Resistir i Resistir+, impulsats des de la declaració de l'estat d'alarma per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària.

En concret, els decrets-llei de la Generalitat que es convalidaran o derogaran en la sessió extraordinària són el 16/2021 (modificació del règim sancionador contra incompliments a les mesures de protecció per la COVID-19), el 17/2021 (increment d'ajudes a autònoms per a pal·liar els efectes de la crisi) i el 18/2021 (modificació del règim sancionador específic contra incompliments a les mesures de protecció en els servicis socials valencians), tres normes aprovades el passat mes de desembre.

Després d'aquesta Diputació Permanent del 18 de gener, la junta de portaveus de la setmana següent establirà l'ordre de sessions en el parlament valencià a partir de febrer i la data de la compareixença del conseller Soler.