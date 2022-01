PSPV i Podem defensen a Oltra en la gestió de menors tutelats mentre l'oposició demana a Puig que la cesse

Per contra, tant el PP com Ciutadans i Vox han tornat a exigir al president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que aparte a Oltra (Compromís) de la seua responsabilitat en el sistema de protecció de la infància.

Així ho han declarat representants dels partits abans de la junta de portaveus en Les Corts, un dia després que Oltra sol·licitara la seua compareixença en la Diputació Permanent del parlament del 18 de gener per a explicar l'informe que va remetre el seu departament al Síndic de Greuges sobre actuacions davant sospites d'abusos a menors tutelats.

Aquesta petició va arribar després de dies en els quals el PPCV i el seu president nacional, Pablo Casado, han carregat contra la gestió d'aquests menors a la Comunitat apuntant a Oltra per la condemna al seu ex-marit per abusos a una menor tutelada i pels 175 casos entre juny de 2020 i juny de 2021 que va arreplegar un recent informe del defensor del poble, l'exdiputat socialista Ángel Luna.

Del PSPV, Mata ha defès que des que Oltra va començar com a consellera en 2015 s'han engegat protocols per a "paralitzar els casos (d'abusos), protegir a les víctimes i judicialitzar-los", un fet que ha assegurat que reflecteix el Síndic en la seua resolució. "De fet, alerta que no hi ha situacions d'aquest tipus provocades pel propi sistema, sinó que són fora, però això al PP no li importa", ha recalcat.

Per açò ha sostingut que "sense una bona gestió de la Conselleria no hagueren aflorat eixos 175 casos" i ha denunciat que "la vicepresidenta és hui objecte del 'pimpampum' de la dreta per la seua qualitat política". "Com va dir Ayuso ahir, deixen aquest tema fora de la política", ha exclamat recordant que la prioritat són els menors.

"SI PUIG NO ESTIGUERA CONTENT, L'HAURIA CESSAT"

Mata ha afegit que és "lloable" que Oltra haja demanat comparéixer sobre "una qüestió que personalment li resulta molt dolorosa i està molt implicada a solucionar". I sobre si el cap del Consell ha de prendre cartes, ha emfatitzat: "Puig és el president i respon per tots els seus consellers. Si no estiguera content amb la tasca de Mónica Oltra, l'hauria cessat".

En la mateixa línia, la síndica d'UP, Pilar Lima, ha cridat a evitar que els casos d'abusos a menors tutelats siguen "un tema tabú" i s'ha mostrat convençuda que Oltra donarà totes les explicacions oportunes.

"Crec que que la seua sensibilitat no permet aquestes situacions i que farà tot el que estiga al seu abast per a evitar açò", ha remarcat, i ha advertit que "és menyspreable que la dreta utilitze aquests casos contra una rival política".

El diputat de Compromís Carles Esteve ha coincidit a acusar al PP de "donar la volta" a les dades per a fer creure que el sistema no funciona quan "hi ha zero casos (d'abusos) per part de professionals". Ha ressaltat que el Síndic reconeix la millora des de 2015 quan abans era una "ruïna" i que la Comunitat és una autonomia "capdavantera en la capacitat de generar dades per a actuar sobre aquesta realitat molt dolorosa".

És més, ha recordat que Oltra ha comparegut en huit ocasions a contestar les preguntes de l'oposició, ha puntualitzat que els 175 casos es van transmetre directament a Fiscalia i ha cridat a "anar més enllà" en la protecció de menors tutelats perquè entitats com Save the Children alerten que el 20% dels xiquets pateixen abusos al llarg de la seua vida.

L'OPOSICIÓ APUNTA A PUIG

Entre l'oposició, la portaveu 'popular', Mª José Catalá, ha assegurat que la petició de compareixença d'Oltra es va registrar dos hores després que el PP demanara la de Puig sobre la gestió de menors tutelats i ha insistit que ara és el president qui ha de "donar la cara i deixar de posar-se de perfil davant una situació que afecta al seu govern i enlletgeix la tasca en una qüestió especialment sensible".

Catalá ha carregat contra Oltra per "no assumir responsabilitats ni errors" i perquè "fa molt temps que va haver de deixar aquesta responsabilitat política". També ha demanat "comprensió lectora" a Compromís sobre les dades de la resolució del Síndic i ha reiterat les seues crítiques per "generar menors tutelats de primera i de segona" segons estiguen en acolliment residencial o familiar.

De Cs, Ruth Merino s'ha sumat a la petició que Puig cesse a Oltra després d'un escàndol més en la seua trajectòria" i ha augurat que no donarà explicacions ni assumirà responsabilitats perquè creu que sempre "tira pilotes fora, criminalitza a tothom, no reconeix cap culpa i té una actitud superba i prepotent". "Açò va més enllà de la vicepresidenta i és Puig qui ha de cessar-la", ha abundat.

I com a portaveu de Vox, Ana Vega ha urgit l'eixida d'Oltra "per dignitat i per vergonya torera" i perquè "no hi ha ningú al volant a la seua conselleria", advertint que "no és només un error en el sistema, és que tot el sistema de protecció de menors està fallant i ella és la màxima responsable".