Omar Montes estalla y hace pública una discusión con la madre de su hijo: "Unas zapatillas rosas le parece de maricones"

Omar Montes ha dicho basta y, harto, ha publicado a través de sus redes sociales un duro mensaje tras protagonizar una fuerte discusión con la madre de su hijo, que también ha sacado a la luz.

En ella, se ve que el cantante le envía a su expareja y madre de su único hijo unas fotografías de las deportivas que el abuelo del niño le ha regalado y la respuesta de su ex al regalo. "¿Unas zapatillas rosas? ¿Tú crees que el niño es maricón o algo? Menos mal que no le hace falta calzado, ya le compro yo lo mejor. Si fuese por ti iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar".

Dolido, el cantante le explica que se trata de un regalo de su padre. "¿Cómo puedes ser así?", le reprocha. Pero ella sigue en sus trece. Pues que se las quede él, además no le hacen falta. Para que se rían de él... ¡Que mi hijo no es un maricón!".

Acaba de subir @omarmontesSr esto a sus historias, y me parece GENIAL que lo suba para que la gente vea el tipo de educación que le damos a los niños, el color ROSA no solo es de niñas, y #omarmontes tiene un corazón que vale MIIIIL. pic.twitter.com/tZgFVjr9JJ — ✨Andreea✨ Me dicen Andriu (@andrw_miss) January 9, 2022

"¿Qué problema tienes con los gays? Yo a mi hijo le enseño a querer a todo el mundo. Mi padre lo hizo con toda la ilusión", responde Omar.

El cantante hizo pública esta conversación junto a un texto en las redes: "Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece de 'maricones'. Esto tengo que aguantar cada día. Siempre me veréis por aquí de broma, pero hoy ya no puedo más, con esto tengo que luchar y luego tengo que aguantar que me llamen a mí de todo".