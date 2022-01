Roberto Álamo, en 'El hormiguero': "Me dan miedo los globos y los payasos"

Inma Cuesta y Roberto Álamo fueron los primeros invitados de El hormiguero en 2022. Los actores visitaron el programa de Antena 3 para presentar su nueva película, El Páramo, que se puede ver en Netflix.

El filme narra la historia de una familia que vive aislada del resto de la sociedad y cuya tranquilidad se ve perturbada por la presencia de una criatura aterradora que pondrá a prueba los lazos que les unen... "Es un cuento de terror", comentó la invitada.

Vemos el trailer de la nueva película de @InmaCuestaWeb y Roberto Álamo #CuestaÁlamoEHhttps://t.co/Y5NOdpGm80 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2022

Al ser una película de miedo, Pablo Motos les preguntó por sus terrores reales: "Me dan mucho miedo los globos, creo que es porque de pequeño me debió de explotar uno al lado y no me gustan", admitió Álamo.

"Tampoco puedo con los payasos, pero es un miedo muy extendido entre la gente", afirmó el actor. "No me dan miedo los payasos clásicos, pero Fernando Rey en Zampo y yo, si", añadió el actor.

Cuesta, por su parte, señaló que "a mí me da mucho miedo Freddy Krueger en todas sus películas. La oscuridad también me perturba y todavía pongo algo de luz al dormir".