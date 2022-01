Ángel Martín, 'La Sexta Noche' y cuando no todas las opiniones son igual de respetables

"Tienes la opción de vacunarte o no vacunarte, lo que me parece preocupante es cuando los medios tratan de enfrentar esas dos opciones que tú tienes. Eso es delicado, cuando de repente los medios se aprovechan. Cuando alguien no se ha vacunado y muere, ponen "este que no se ha vacunado ha muerto" y cuando muere alguien que se ha vacunado no ponen "este que se ha vacunado ha muerto". O jugamos con las mismas reglas o no. Es una lástima la búsqueda constante del enfrentamiento, entre opciones que cada uno es libre de hacer. No tiene más. Sobre todo cuando estamos en un país un noventa por ciento de personas están vacunadas. Es un debate que se está estirando en el tiempo de forma innecesaria", reflexiona Ángel Martín en La Sexta Noche. Convence incluso al propio presentador del programa, que contesta con un "si, si", como si quisiera dar la razón al invitado.

Este instante representa uno de los problemas de la actual temporada de La Sexta Noche, que no destaca en audiencias como antes. El programa ha perdido autoría periodística. No es que haya que rebatir siempre las declaraciones de los entrevistados, pero falta seguridad en escena. En un formato de estas características, el presentador debe ser concreto, apasionado, irónico, próximo pero nunca terminar dando la sensación de que da la razón a los convidados con un "sí, sí" sobre todo si son temas de calado que no admiten complaciencia.

Porque Ángel Martín es un gran orador, convence. Incluso al periodista. Pero la vacunación no es sólo una opción personal, es un acto de generosidad colectiva que los medios de comunicación deben divulgar. Hay que respetar a los que no están vacunados, pero hay que señalar los datos. Vacunarse no es contagiarse, es que tu cuerpo reaccione mejor al virus y los medios están divulgando eso. La sociedad debe saber que las UCIS se llenan especialmente de gente que no está vacunada. Es el actual escudo contra la Covid. Y, luego, con los datos contrastados sobre la mesa, que cada uno haga lo que quiera.

En este caso, no es enfrentar. Ni siquiera es estigmatizar. Es informar. Podría extrapolarse a aquel eslogan publicitario de "si bebes, no conduzcas". Puedes beber, pero sabes a lo que te atienes y la irresponsabilidad que puedes provocar. El caso de la vacuna Covid es diferente, pero es un hecho que la vacunación no sólo nos salva de forma individual, sino que también es un ejemplo de solidaridad entre personas para no colapsar el sistema sanitario que deben tratar tantas realidades diferentes e intentar frenar variantes del virus. No todas las opiniones son igual de respetables. No siempre es enfrentar. La divulgación científica nos debería ayudar a superar la cultura del individualismo ególatra, que se intenta creer superior al resto, para aprender a convivir en sociedad.