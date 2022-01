Antonio Montero es uno de los colaboradores más polémicos de Sálvame. Sus opiniones, a veces muy conservadoras, chocan de frente con las de algunos de sus compañeros. Célebre es el enfrentamiento que tuvo con Carlota Corredera a raíz de su disparidad de opiniones en cuanto a la docuserie de Rocío Carrasco. Pero, al parecer, podría haber luz en el horizonte entre ellos.

"Yo creo que sí tenemos que charlar", ha comenzado a decir Carlota Corredera. "Tuvimos la discusión por un tema... Me gustaría que vieras las cosas como yo las veo. Me gustaría que hicieras un viaje que no sé si querrás. Te diré los mínimos con los que podemos convivir en plató. Espero que podamos vernos fuera del plató y tener una charla".

La presentadora ha querido ir más allá y comentar la raíz del problema entre ambos. "No es una cuestión de opinar. Creo que a raíz del documental de Rocío, yo me impliqué mucho. Tengo la suerte de tener la voz que tengo en el programa. Después de escuchar a Rocío Carrasco, con todas las pruebas que aportó, escuchar de nuevo a alguien en el plató con esa firmeza como si volviéramos a la casilla de salida...".

"Que alguien pueda afirmar que es una mala madre... A mí me parece que hay contestaciones y actitudes en las que no se puede ser neutral. Con la violencia de género no se puede ser neutral. Si alguien lo ha demostrado, porque así lo dice una sentencia, y hay alguien que aun así la califica de mala madre, me duele como si me lo hubiera dicho a mí".