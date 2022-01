Mayka revela el paso que quiere dar en su relación con Alejandro: "Es muy precipitado"

Tras La última tentación, Mayka Rivera y Alejandro Bernardos salieron de la mano a pesar de los diferentes comentarios que se lanzaron el uno al otro. Y, meses después de aquello, parece que su relación está mejor que nunca, o al menos eso denotan los planes que tienen pensados.

Así lo ha revelado la murciana en el último vídeo de su canal de Mtmad, donde ha respondido a preguntas de sus seguidores. En concreto, la ex de Pablo ha contestado a dónde se ve viviendo en el futuro y con quién.

La exparticipante de La isla de las tentaciones 2 ha contado que, actualmente, vive en Madrid, ciudad que le "encanta porque tiene de todo", y le facilita su trabajo a la hora de hacer bolos o colaboraciones.

"Igual hasta me mudo a Majadahonda, para estar cerquita de Alejandro, que está muy lejos", ha comentado. "Todos los días 35 minutos se hace muy pesado, y por eso él todavía no ha dado el paso de vivir conmigo".

Sin embargo, quizá la pareja termine más tarde o más temprano viviendo juntos en otra provincia. "Me encanta Madrid, pero yo soy de costa", ha asegurado la influencer. "La ciudad perfecta que tiene de todo y tiene mar es Málaga".

"Hay familia de Alejandro en Málaga, y ya conocemos gente por allí", ha añadido. "No creo que sea este año, es muy precipitado", ha opinado. Por tanto, estos planes aún tienen que esperar, mientras ya tiene entre manos otros proyectos, tanto personales como laborales.

Mayka ha explicado que quiere cumplir uno de sus sueños, viajar a otros países, empezando por Italia. Y, también, convertirse en propietaria: "Un proyecto que me gustaría en 2022 sería comprarme una casa propia. Tengo una casa en la playa, pero esa no vale para vivir. Quiero una casa en Madrid".

Además, también está centrada en el desarrollo de un nuevo proyecto profesional del que no ha querido dar detalles para dar la sorpresa: "Me gustaría lanzarlo para verano. Todavía no está todo acabado, estoy en ello".