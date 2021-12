Mayka Rivera confiesa que ocultó la muerte de un familiar cercano: "Lo guardé para mí, fue muy duro"

La joven Mayka Rivera, exconcursante de La isla de las tentaciones, ha hecho balance de su año 2021 en su canal de Mtmad, en un vídeo junto a su inseparable amiga Melodie Peñalver, y ha confesado su momento más duro de este año que acaba.

"En abril murió mi abuela. No publiqué nada, porque es algo que me guardé para mí. Fue muy duro, y fue lo peor que me pasó en este 2021", confesaba la joven, que estuvo arropada en esos momentos difíciles por su actual pareja, Alejandro Bernardos.

"Estuvo ahí y, sin casi conocernos, me estuvo apoyando un montón", decía Mayka de su chico, con el que compartió edición de La última tentación, programa en el que ambos participaron poniendo a prueba su amor y confianza. Y aunque la fama y el estrellato le ha dado mucho, cosa que agradece, también dejó ver que la fama tiene sus contras, sobre todo, la exposición pública.

"Estaba sola en Madrid, me lo comí y lo lloré yo sola", decía Mayka y su amiga Melodie, que conoce bien esa sensación pues ha pasado por lo mismo, apuntaba: "La gente habla y te prejuzga sin saber absolutamente nada de tu vida, y te lo tienes que comer, porque tampoco puedes salir a defenderte. La gente sólo sabe lo que ve en televisión".

Esas críticas, comentarios y opiniones hicieron que costara arrancar su actual relación con Alejandro. "Se hablaba mucho de mí, la televisión le contaminaba y no terminaba de fiarse", aunque después de La última tentación la pareja parece haberse afianzado según ella misma contaba.