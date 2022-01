El cruel apodo que le pusieron a Kate Middleton los amigos del príncipe Guillermo cuando empezaron a salir

Kate Middleton es hoy la duquesa de Cambridge y está casada con el que algún día será rey de Inglaterra, el príncipe Guillermo (con permiso de su abuela y su padre). Pero hace años era una chica normal.

La duquesa conoció al príncipe en la universidad escocesa de St Andrew's, y la prensa británica ha descubierto que cuando la pareja empezó a salir, los amigos de Guillermo le pusieron un cruel mote a la joven Kate.

Tal y como recoge el Mirror, los amigos del príncipe la bautizaron como Doors to manual ('puertas en manual'). Se trata de una frase hecha que dicen los pilotos de avión cuando la nave ha aterrizado ("Cabin crew, doors to manual and cross check", es decir, "tripulación, puertas en manual, control cruzado").

¿Cuál es el motivo de este mote? Es una referencia al empleo de juventud de Carole Middleton, la madre de Kate, que era azafata de vuelo en la compañía British Airways.

De hecho, fue trabajando como azafata cuando conoció a Michael Middleton, su marido y padre de la duquesa, que a su vez era controlador aéreo, trabajando también para la compañía British Airways.

Años después, Carole Middleton se hizo millonaria fundando una empresa dedicada a la venta por correo de decoración y adornos para cunpleaños y fiestas.