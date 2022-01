Luis Rollán, preocupado por la situación de Isabel Pantoja: "No está bien, está muy tocada"

Telecinco emitió este sábado 8 de enero una nueva entrega del Deluxe. Este contó con un polígrafo a Luis Rollán en el que habló, entre muchas otras cuestiones, de en qué punto se encuentra su relación con Isabel Pantoja tras su salida de Secret Story: la casa de los secretos hace unas semanas.

El colaborador de Mediaset reconoció sentirse muy preocupado por algunas informaciones que había recibido sobre la tonadillera y que apuntaban a que, como era de esperar ante la reciente muerte de su madre y la más que cuestionable relación con sus hijos, no se encuentra bien.

Además, acaban de terminar las fiestas navideñas, unas fechas que suelen sacar la parte más sensible de las personas y acentuar las ausencias. Todo ello habría llevado a la cantante a pasar una de sus peores rachas, tal y como recogió Rollán.

"He escuchado a distintas compañeras hablar de Isabel Pantoja, pero yo no me atrevo a ponerle un nombre a cómo está. Anoche recibí una llamada de una persona muy allegada, amiga de ambos, que me dijo que Isabel no está bien, que está muy tocada, que está muy jodida. (...) Sé que ha tocado fondo y ha subido, pero ahora entre lo de su madre, el reencuentro con Kiko y lo de Julián Muñoz...", lamentó, en alusión a la docuserie que el expolítico prepara con Mediaset.

También matizó que, si no había llamado aún a la que fue su amiga, era para que no pareciera que lo hacía por interés y de cara a tener información fresca en sus próximas apariciones televisivas, por lo que quería hablar con ella de una manera íntima y privada.