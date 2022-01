Luis Rollán desmiente a Nagore Robles y asegura que la gente le tiene miedo: "Está muy subida la Oprah Winfrey"

Telecinco emitió este sábado 8 de enero una nueva entrega del Deluxe. Este contó con un polígrafo a Luis Rollán en el que se trataron diversos temas, como que varios compañeros de Mediaset aseguraron que era una persona falsa y poco fiable durante su estancia en Secret Story: la casa de los secretos.

Durante una de sus intervenciones en Sobreviviré, Nagore Robles dijo que no lo consideraba de fiar, entre otras cuestiones, porque pensaba que había intentado vender a la prensa su relación con Sandra Barneda cuando aún no se sabía, de lo que dedujo que solía poner sus intereses económicos y profesionales antes que la amistad.

"Puedo aceptar que haya gente a la que le guste mi concurso y gente que no, pero insultar o hacer daño o tirar cosas que no tienen nada que ver con el concurso... se lo digo a Oprah. Ahora Nagore es Oprah, se ha venido muy arriba. Jamás me he sentado a hablar sobre ella, pero si la veo hablar de mí, por supuesto que le contesto", respondió, desafiante.

El sevillano negó la información sobre su intento de filtrar información sobre las presentadoras. Recordó que tuvo una relación cordial con ella mientras era novia de Sofía Cristo, su mejor amiga, aunque reconoció que algunos comentarios de Robles sobre Cristo no le habían sentado bien.

Además, dijo que la acusación de la presentadora le había sentado especialmente mal, porque se trataba de alguien que había estado muchas veces en su casa. Robles también habría acudido con su actual pareja, Sandra Barneda, a casa del colaborador.

Y, según dijo este, era precisamente por Barneda que no añadía nada más sobre Nagore, por el respeto que le tenía a la presentadora de La isla de las tentaciones tras haber trabajado con ella. Eso sí, apuntó que todo el mundo le tenía miedo a Nagore y a asistir a su programa.

Por el contrario, Kiko Matamoros alabó el trabajo de la comunicadora y dijo que era muy rápida e inteligente, que tenía mucho sentido del espectáculo y que conseguía hacerse con quien fuera, algo que cuestionó María Patiño diciendo que "todos estaban igual de capacitados". Además, afeó que Nagore la hubiera criticado en alguna ocasión como presentadora, cuando ella jamás haría eso con una compañera.