La dueña de un comercio se enfrenta a un atracador, lo reduce y lo acaba hiriendo con el cuchillo que llevaba

La propietaria de una tienda de oro de Cartagena, situada en la calle Ángel Bruna, ha frustrado el intento de atraco a su tienda tras forcejear con el atracador y resultar ambos heridos, según informan fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Los hechos se han producido, a las 14:49 horas, en la calle Ángel Bruna de la ciudad portuaria, en el número 9, cuando una llamada de Policía Nacional solicitaba asistencia sanitaria para atender a dos personas que sufren lesiones, tras un forcejeo en un intento de atraco.

Al lugar del suceso se han desplazado efectivos de Policía Nacional y una ambulancia del Servicio de Urgencias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los sanitarios han atendido 'in situ' al atracador, un varón de 22 años, que presenta heridas leves en cara y que ha sido trasladado a dependencias policiales, así como a la propietaria del local, una mujer de 52 años, que presenta un trauma en la cabeza.

La mujer, cuyas heridas no revisten gravedad, se ha trasladado por medios propios a un centro hospitalario.

Según declaraciones de la mujer, recogidas por el diario La Opinión, el joven pasó un buen rato en la tienda preguntando por joyas "hasta que empezó a pedirme productos cada vez más caros y de repente sacó el cuchillo y amenazó con matarme".

"Estuvimos forcejeando con el cuchillo y yo no pude ver si lo herí o no. Cuando se lo conseguí quitar, él me dio con un extintor en la cabeza", añadió. "Después yo intenté esconderme y él quedó tirado en el suelo de la tienda hasta que me dijo que llamara al 112". El atracador no se movió hasta que llegaron tanto los sanitarios como la Policía.