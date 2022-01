Kiko Matamoros ha hablado este viernes sobre el vestidor de su actual pareja, Marta López, que ha presumido de armario, dejando claro que su ropa y bolsos estarían valorados en más de 32.000 euros. Una cosa ha llevado a la otra en el plató de Sálvame y, como tantas otras veces, Kiko Matamoros ha acabado hablando de su ex Makoke.

"Cuando yo conocí a Makoke, trabajaba en el programa de Música Sí. No estaba conmigo aún. Y la echaron porque hubo un cantante que quiso que fuera un fin de semana a Valencia a pasarlo con él y Makoke no quiso. Así que el lunes cuando llegó estaba en la calle", ha comentado sin darle mucha importancia, pero la información ha caído como una bomba entre los colaboradores.

Carlota Corredera ha querido zanjar el tema, temerosa de que el programa volviera a ser demandado. Pero Kiko se ha mostrado muy seguro: "No me va a demandar. Puedo decir el nombre, y verás cómo no me demanda. Hablo de Julio Iglesias. El despido no sé quién lo pidió pero se solucionó así la cosa".

Mientras, Marta López ha comentado que le parecía sorprendente la noticia. "Me parece extraño que la echaran del programa por eso si, como luego hemos sabido, ella pasó tiempo con ese cantante" ha incidido la colaboradora. Y es verdad que Makoke y Julio Iglesias tuvieron una relación de cerca de un año.