Kiko Matamoros habla sobre su posible retirada de 'Sálvame': "En dos años me veo en Cancún escribiendo un libro"

Kiko Matamoros acaba de ser abuelo de nuevo (su hija Laura ha dado a luz a Benjamín) y puede que la noticia le haya dado la idea de una retirada más o menos cercana. Preguntado por Carlota Corredera sobre dónde se ve en un futuro a corto plazo, el colaborador ha querido dejar claro que fuera de los platós y de la televisión.

"Yo quiero estar un par de añitos más y luego retirarme a escribir a Cancún, en una villita en condiciones.... A escribir un libro" ha confesado. Incluso tiene pensado alguno de los personajes. "Estoy perfilando un personaje como tú" le ha dicho a Laura Fa.

"A los 67 o un poquito antes. Estaré escribiendo novelas, porque autobiografía no me interesa. No quiero incluir a nadie ni buscar problemas a nadie" ha querido dejar claro. "Aunque no descarto también escribir una novela que tenga mucho que ver con mi existencia. Cualquier relato tiene tintes autobiográficos". Los colaboradores han querido saber si se ve solo en ese futuro paradisíaco frente al mar o acompañado. "Estaría con Marta, por supuesto, y que ella por lo menos esté embarazada ya".

Kiko ya ha comentado varias veces que quiere volver a ser padre, y si puede conseguirlo en estos dos años antes de su retirada, mejor que mejor. "No he congelado mi esperma aún porque me ha dicho el médico que no me hace falta todavía".