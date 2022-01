Les rebaixes arranquen amb cues i bones perspectives de vendes a la Comunitat Valenciana

Els grans establiments estan registrant una "bona afluència" i s'espera una activitat "potent" en aquests primers dies, coincidint el cap de setmana, ha explicat a Europa Press Joaquín Cerveró, portaveu de l'Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged) a la Comunitat Valenciana.

La primera jornada ha sorprès gratament a les superfícies comercials amb "bastants cues", ha comentat, però ha assegurat que els centres estan preparats amb personal per a controlar l'aforament, senyalització, gel hidroalcohòlic i "totes les mesures per a garantir un lloc segur on comprar".

Després d'unes últimes setmanes de desembre "més fluixes", ara amb el fred i el cap de setmana creu que es donen "tots els ingredients" per a una bona arrancada de rebaixes i "la percepció és molt positiva", ha valorat.

Així, centres com els d'El Corte Inglés han donat el tret d'eixida a les rebaixes d'hivern sota el lema '#ModoRebajas' amb descomptes de fins al 50% en més de 1.000 marques fins al 28 de febrer i han registrat una "bona afluència", amb una "entrada ordenada seguint el protocol de prevenció i seguretat que marquen les autoritats sanitàries", ha assenyalat la companyia en un comunicat.

Per la seua banda, el xicotet comerç valencià espera que aquest cap de setmana, coincidint amb les rebaixes, siguen uns dies en els quals es done un "major impuls a l'activitat comercial" i ha assegurat que el comerç de proximitat és un "format segur que compleix amb tots els protocols sanitaris".

La Confederació d'Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (CONFECOMERÇ) preveu que aquesta campanya de rebaixes supere les xifres de l'any passat, però sense arribar a nivells precovid. Els xicotets comerciants afronten amb "millors expectatives" aquest període de l'any, que es debat "entre la incertesa i l'esperança", assenyala en un comunicat.

Incertesa per l'impacte de la pandèmia i la confluència d'obstacles que impedeixen el total enlairament del sector, com l'augment dels costos fixos que afecta als marges comercials, assegura la Confederació, i "esperança per recuperar l'impuls de l'activitat que afronta una etapa decisiva de recuperació d'un sector assotat per la crisi", afig.

En tot cas, per a Confecomerç és necessari tornar a un període regulat de rebaixes, "ja que el sector porta des de novembre, coincidint amb el 'Black Friday', amb descomptes constants que resten expectació i reclam als clients, i que descontextualitzen totalment aquest període".

A més, la Confederació reclama un canvi de legislació per a dotar de les màximes garanties i de qualitat als clients, ja que amb la liberalització de les rebaixes creu que existeix "permissivitat en la venda de productes adquirits expressament per a la campanya, en lloc d'aquells que són els propis de l'excedent de la temporada".