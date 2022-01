Violeta Mangriñán estalla tras recibir una crítica por su vello facial: "Me lo dicen para que me sienta insegura"

Violeta Mangriñán ha estallado contra una seguidora en Instagram después de que esta criticara su vello facial. La influencer ha publicado una serie de stories lamentando, muy enfadada, las palabras de la usuaria.

La pareja de Fabio Colloricchio publicó este jueves un vídeo donde se apreciaba de cerca su rostro, lo que motivó a la internauta a dejarle un mensaje que, lejos de ser recibido como una crítica constructiva, molestó a la valenciana.

"Mi piel pide a gritos vitamina D, nunca he estado tan blanca", escribió la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa en su grabación, a lo que la seguidora respondió: "¿Y que te quites los pelos de la barbilla y la cara también?".

Violeta Mangriñán responde a una seguidora en Instagram. MEDIASET

"Se ve un montón Violeta, que a lo mejor no te has dado cuenta y no te disgusta pero si miras el vídeo de primeras se ve el vello. Ojo que no te lo digo por meterme contigo, que me encantas y te sigo, pero yo que sé por si acaso", añadió la usuaria.

Tras leer el mensaje, la exconcursante de Supervivientes recordó que "el oso, cuanto más peludo, más hermoso", y explicó que no entendía esta observación: "¿Le he pedido opinión? No. ¿Con qué intención me lo dice? Con la intención de hacerme sentir insegura. ¿Y es? ¡Mujer! Wow, qué sorpresa".

El enfado de Mangriñán llega pocos días después de que Socialité anunciara embarazo, una información sobre la que la influencer todavía no se ha pronunciado.