Cvirus.- El PP critica el "retard" en la vacunació de 50-59 anys i la falta de material per al retorn a les aules

Així ha valorat la situació sanitària, a preguntes dels periodistes després del comité de direcció del partit, després dels rècords de contagis i incidència acumulada a la Comunitat del passat dimecres i davant de l'inici de les classes de forma presencial.

Mazón ha insistit que fan falta més test per als alumnes i ha acusat el conseller d'Educació, Vicent Marzà (Compromís), de no facilitar als centres tot el material sanitari que va prometre a principis de curs. És més, ha assegurat que molts ajuntaments han reforçat aquest material en els centres que depenen d'ells.

També ha lamentat que la Generalitat no faça cas a la petició d'implantar la figura de la infermera escolar o d'establir punts gratuïts de proves PCR i antígens "de llarg a llarg de la Comunitat", igual que en altres autonomies, a més de reiterar que la Comunitat ha aconseguit "el trist rècord de tindre el major nombre de sanitaris contagiats".

Per tot açò, el també president de la Diputació d'Alacant ha sostingut que ni els estudiants ni els docents estan protegits, ja que "no hi ha notícies que s'estiga habilitant material de cara al dilluns". "Hui tampoc han treballat, no hi ha ple del Consell, imaginem que hi haurà alguna raó justificada per a açò", ha rematat.