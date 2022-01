Carlos Sobera continúa rompiendo corazones en 'First Dates' y conquista a María Luisa: "Está buenísimo"

Carlos Sobera continúa ganando fans entre las mujeres –y hombres- que visitan cada día First dates y acuden al restaurante de Cuatro en busca del amor.

Si hace unos días fue Luis Miguel el que calificó al conductor del programa como "un 'Sugar Daddy' en potencia", en esta ocasión fue María Luisa la que no ocultó su fascinación por Sobera.

"Defíneme: ¿Cómo es tu hombre ideal?", le preguntó el presentador a la sevillana que, un poco desconcertada señaló: "Creía que querías que te definiera a ti, pues estás buenísimo".

Entre risas, el vasco le contestó: "A mí me da que el que va a entrar en el local te va a enamorar". María Luisa le pidió que "le guste vivir la vida igual que a mí. Que haga deporte, pero no en el gimnasio".

María Luisa y Carlos Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

"Que le guste andar, pasear, el mar... También que sonría y sea alegre porque yo lo soy", añadió. "Tengo un carácter muy fuerte, soy muy dócil, pero como me pinches... salto", aclaró la sevillana.

Su cita fue Avelino, que no le gustó nada a María Luisa: "No espero un Adonis ni nada por el estilo, pero un físico en condiciones, que el pobre es transparente", comentó sobre su cita.

Otro de los detalles que no le gustaron fue la diferencia de edad, ya que la sevillana consideró que 12 años -60 de ella y 72 de él- eran demasiados, lo que provocó que estuviera toda la velada incómoda y muy nerviosa.

María Luisa y Avelino, en ‘First dates’. MEDIASET

Pero la gota que colmó el vaso fue cuando Lidia Torrent fue a tomarles nota sobre lo que iban a tomar de cena, ya que Avelino le dijo que no iba a tomar nada: "Aunque me lo pongan, no voy a comer porque no puedo. Me operaron de cáncer de colon hace seis años. Ya estoy bien, pero tengo que comer cosas que hago yo".

María Luisa, sorprendida, señaló que "esa forma de vida no encaja con lo que yo deseo, quiero a un hombre que no tenga impedimentos de ir a ningún sitio, ni para comer, ni para beber".

Al final, ella no quiso tener una segunda cita con Avelino por la diferencia de edad, mientras que el sevillano tampoco quiso volver a quedar "aunque como amiga si porque es una gran mujer".