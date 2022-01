Un diputado del PSOE responde airado a Manu Sánchez: "Eres tú el que nos tomas por tontos a los demás"

El discurso del periodista Manu Sánchez en el que hablaba de cómo estando contagiado de coronavirus había sufrido la saturación del sistema sanitario, sin que le atendieran al teléfono ni médicos ni rastreadores, ha levantado ampollas, entre otros, en el diputado del PSOE José Zaragoza, que le contestó por Twitter.

Recordemos que Manu Sánchez dijo cosas como ésta: "Madrid tiene la mejor Sanidad de España, nos lo dijeron. Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días, dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador y 16 días después todavía estoy esperando. Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto, por lo privado, un dineral. Me tomaron por tonto".

Además, lanzó este mensaje: "Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan o al menos lo intentan nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos", reclamaba el periodista de Antena 3.

Así, como decimos, José Zaragoza, del PSOE, criticó que Manu Sánchez no apuntara a la última responsable de la sanidad en Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Quien te ha tomado por tonto es Ayuso. Al no decir su nombre eres tú el que nos tomas por tontos a los demás", le decía el diputado por Twitter al periodista.

"No está de más que no esconda la mano y señale a la culpable de todo lo que explica que le pasó. Eso sí sería periodismo, informar", remataba José Zaragoza, que adjuntaba un vídeo en el que se intercalan partes de las quejas de Manu Sánchez con fragmentos de discursos de Ayuso alabando la sanidad madrileña.