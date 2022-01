En un momento en el que la salud mental ha salido a la palestra es especialmente importante que personajes públicos hablen de este asunto y muestren que todos podemos pasar por periodos en los que no nos encontremos bien, tal como ha hecho Paula Vázquez.

La carismática presentadora concedió una entrevista a Vanity Fair en la que revelaba que hace años pasó por una depresión que se agravó porque llevaba años pasándola por alto, volcada con "todo lo demás" antes que con ella misma.

"Se me había caído el pelo y tenía todos los síntomas de una depresión, pero no fui consciente de que la tenía", explicaba la presentadora, que "abrió los ojos" y gracias a la ayuda profesional que recibió aprendió a no "poner cariño allí donde no me lo daban a mí, algo que hacía constantemente". Ahora, Vázquez aún aprende "a dejar que esté en mi vida solo la gente que me quiere bien".

Por supuesto, hay momentos en los que no se está del todo bien, como le pasa a la presentadora, que en ocasiones sufre ataques de ansiedad, señal que usa para darse un respiro. "Es cuando paro, la vida real me supera, no me gusta", explicaba, dejando ver que esos parones le hacen bien y se los concede.

La presentadora está de plena actualidad tras el estreno recientemente de Celebrity Bake Off España, un programa de Amazon Prime Vídeo que ella presenta junto a Brays Efe y en el que concursan cocinando repostería Esperanza Aguirre, Andrés Velencoso, Adriana Torrebejano, Chenoa, Esty Quesada, Soraya Arnelas, Pablo Rivero, Joan Capdevila, Brays Efe y Clara P. Villalón.